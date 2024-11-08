2024.11.08 16:40

Уже известно, сколько в этом году будет стоить вильнюсская елка

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniuje 2023
Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniuje 2023
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Вильнюсская рождественская елка в этом году обойдется в 119 000 евро. Об этом сообщается на портале госзакупок, где можно найти договор, заключенный между Вильнюсским центром культуры и компанией Lumidėja.

Елка, которая будет стоять на Кафедральной площади столицы, будет стоить 119 000 евро, эту информацию Delfi подтвердил и представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас. Он обещал подробнее обо всем рассказать позже.

В документах о закупках сказано, что „хотят, чтобы основной объект праздников зимнего периода – рождественская елка – был устойчивым“.

Сообщается, что композиция должна состоять из натуральной елки, высота дерева должна быть не меньше 15 м, а общая высота композиции - не меньше 20 м.

Главная елка Литвы в этом году будет дороже. В прошлом году она стоила около 90 000 евро, в 2023 г. украшение улиц стоило 205 000 евро.

В 2022 г. елка стоила 231 000 евро.

Огни на вильнюсской елке в этом году зажгут 29 ноября.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии