Уже известно, сколько в этом году будет стоить вильнюсская елка

Елка, которая будет стоять на Кафедральной площади столицы, будет стоить 119 000 евро, эту информацию Delfi подтвердил и представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас. Он обещал подробнее обо всем рассказать позже.

В документах о закупках сказано, что „хотят, чтобы основной объект праздников зимнего периода – рождественская елка – был устойчивым“.

Сообщается, что композиция должна состоять из натуральной елки, высота дерева должна быть не меньше 15 м, а общая высота композиции - не меньше 20 м.

Главная елка Литвы в этом году будет дороже. В прошлом году она стоила около 90 000 евро, в 2023 г. украшение улиц стоило 205 000 евро.

В 2022 г. елка стоила 231 000 евро.