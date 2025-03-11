Увольнение работников: когда можно получить выходное пособие в размере 6 зарплат

По ее словам, несколько опозданий на несколько минут без серьезных последствий для трудового процесса не могут быть причиной для увольнения.

Увольнение должно быть мерой пропорциональной нарушению“, – сказала она.

Работодатель должен принимать решение об увольнении, оценив степень тяжести нарушения и его последствия,поведение работника, результаты труда до нарушения.

По словам Кизне, работодатель может уволить работника без предупреждения и не выплачивать входное пособие, но для этого должны сложиться определенные обстоятельства.

Если с таким работников все же работодатель хочет распрощаться, придется заплатить ему выходное пособие.

„Самое быстрое увольнение - 58 ст. ТК, поскольку в этом случае не требуется предупреждать об увольнении и работника можно уволить сразу же. Однако в таком случае человека увольняют за нарушения.

Если нет оснований для увольнения по 58 ст., работодатель может предложить 54 ст. (по соглашению сторон). В таком случае обычно договариваются и о компенсации, которая устраивает обе стороны. Важно, чтобы работник согласился на увольнение, должна быть выражена воле обеих сторон“, – сказала адвокат.