Увольнение работников: когда можно получить выходное пособие в размере 6 зарплат

Она рассказала о порядке увольнения, узаконенном в Трудовом кодексе.
По словам Кизне, работодатель может уволить работника без предупреждения и не выплачивать входное пособие, но для этого должны сложиться определенные обстоятельства.
„Трудовой договор может быть расторгнут из-за грубого однократного нарушения трудовых обязанностей, или повторяющихся нарушений.
Работодатель должен принимать решение об увольнении, оценив степень тяжести нарушения и его последствия,поведение работника, результаты труда до нарушения.
Увольнение должно быть мерой пропорциональной нарушению“, – сказала она.
По ее словам, несколько опозданий на несколько минут без серьезных последствий для трудового процесса не могут быть причиной для увольнения.
Если с таким работников все же работодатель хочет распрощаться, придется заплатить ему выходное пособие.
„Самое быстрое увольнение - 58 ст. ТК, поскольку в этом случае не требуется предупреждать об увольнении и работника можно уволить сразу же. Однако в таком случае человека увольняют за нарушения.
Если нет оснований для увольнения по 58 ст., работодатель может предложить 54 ст. (по соглашению сторон). В таком случае обычно договариваются и о компенсации, которая устраивает обе стороны. Важно, чтобы работник согласился на увольнение, должна быть выражена воле обеих сторон“, – сказала адвокат.
Если работник не согласен уйти по 54 ст., его может уволить работодатель в одностороннем порядке, но в таком случае ему придется выплатить работнику пособие в размере 6 средних зарплат.
„В таком случае работника должны предупредить за 3 рабочих дня. В таком случае основания не нужны, например, работника могут уволить и за личные качества“, – сказала Кизне.
Однако, практика показывает, что работодатели редко применяют 59 статью, поскольку это стоит дорого.
„Такая практика распространена в компаниях зарубежного капитала или в компаниях с большим оборотом“, – сказала Кизне.
По ее словам, 59 ст. не могут применят государственные и муниципальные компании, бюджетные компании, государственные компании, фонды, публичные предприятия, владельцем которых является государство или муниципалитет, а также Центробанк Литвы.
„По 59 ст. не могут уволить работника, который информировал о нарушениях, если заведено дело против работодателя, которого обвиняют в нарушениях закона. Или если работодателя обвиняют в дискриминации работника“, – сказала адвокат.