Увеличена мощность транспортировки газа из Латвии в Литву

 
ELTA
ru.DELFI.lt
"Amber Grid“ dujų perdavimo tinklai
"Amber Grid“ dujų perdavimo tinklai
ФОТО: Bendrovės nuotr.
В процессе реализации стратегического проекта ELLI, латвийские и литовские операторы газотранспортных систем Conexus Baltic Grid и Amber Grid раньше запланированного срока завершили работы по модернизации газотранспортных систем и увеличили техническую мощность транспортировки газа из Латвии в Литву на Кеменайской точке, соединяющей страны.

Участники рынка смогут пользоваться увеличенными мощностями для транспортировки больших объемов газа в направлении Литвы уже со следующего понедельника, 13 ноября.

"После завершения Латвией последних работ по модернизации газотранспортной сети, у поставщиков газа появилась дополнительная альтернатива по организации более крупных потоков из Латвии в Литву и в Европу через соединение GIPL. За счет увеличения мощностей на латвийско-литовской границе повышается безопасность газоснабжения, улучшаются возможности газоснабжения региона и гибкость рынка. Amber Grid завершила проект ELLI на литовской стороне по собственной инициативе в ноябре прошлого года, на год раньше запланированного срока. Тогда мощность в Латвию была увеличена до 90 ГВтч в сутки. Это позволило в этом году быстрее заполнить газом латвийское хранилище", – сообщил руководитель Amber Grid Нямунас Бикнюс.

С ускорением реализации проекта ELLI по укреплению литовско-латвийского соединения, с 13 ноября 2023 г. техническая пропускная способность Кеменайской соединительной точки из Латвии в Литву увеличивается до 82 ГВтч/в сутки с возможным динамическим увеличением примерно до 100 ГВтч/в сутки.

Год назад пропускная способность из Литвы в Латвию была увеличена до 90 ГВтч/в сутки с возможностью приобретения динамической мощности примерно до 100 ГВтч/в сутки.

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Источник
ru.DELFI.lt
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