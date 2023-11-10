Увеличена мощность транспортировки газа из Латвии в Литву

"После завершения Латвией последних работ по модернизации газотранспортной сети, у поставщиков газа появилась дополнительная альтернатива по организации более крупных потоков из Латвии в Литву и в Европу через соединение GIPL. За счет увеличения мощностей на латвийско-литовской границе повышается безопасность газоснабжения, улучшаются возможности газоснабжения региона и гибкость рынка. Amber Grid завершила проект ELLI на литовской стороне по собственной инициативе в ноябре прошлого года, на год раньше запланированного срока. Тогда мощность в Латвию была увеличена до 90 ГВтч в сутки. Это позволило в этом году быстрее заполнить газом латвийское хранилище", – сообщил руководитель Amber Grid Нямунас Бикнюс.