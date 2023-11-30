Утверждены новые тарифы: что дорожает, а что дешевеет?

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 30 ноября решила вопрос цен на общественные поставки на январь, которые осуществляет компания Ignitis. Популярный план "Стандартный" при одной временной зоне подешевеет на 3,5% или на 0,8 цента – с 22,7 до 21,9 цт за кВт/ч.

Если речь идет о двух временных зонах: то дневное электричество подешевеет на 1,1 цт (4,2%) с 26,1 до 25 цт за кВт/ч, а ночное – на 0,6 цт (3,8%) с 15,8 до 15,2 цт.

Общественные поставки актуальны для 450 000 жителей Литвы.

Итак, общественные поставки дешевеют при том, что увеличиваются тарифы на передачу электроэнергии и УООИ. Из-за повышения этих двух тарифов клиенты частных поставщиков будут платить за электричество на 2–3 центра за 1 кВт/ч больше.

Литовское агентство энергетики сообщает, что независимые поставщики уже сейчас объявляют цены с повышенной частью регулируемого государством тарифа, который вступит в силу с 1 января. В планах цены стали на 6-16% больше.