2024.11.28 11:28

Утверждены цены на газ и электричество: кто будет платить больше?

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Elektra
Elektra
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Дороже за электричество и газ с Нового года будут платить жители Литвы, которые расходуют меньше всего ресурсов, но и не только они. В четверг были утверждены окончательные тарифы.

За электричество будут платить дороже 460 000 пользователей, которые расходуют меньше всего электроэнергии и не выбрали независимого поставщика. С января они будут платить на 3–5% или 0,3–1,1 евро больше (зависит от плана).

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) в четверг утвердила тарифы Ignitis на первые 6 месяцев 2025 года.

Самый популярный план „Стандартный“. С Нового года по этому плану 1 кВт/ч электричества будет стоить 20,5 евроцента – на 4% или 0,8 евро дороже, чем во втором квартале 2024 г. (19,7 евроцента).

„Если потребитель в среднем расходует 70 кВт/ч в месяц, счет будет на 0,5 евро больше“, – сказал на прошлой неделе председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс.

Утверждены новые тарифы для общественных поставок (с НДС):

Литовское агентство энергетики 26 ноября сообщало, что независимые поставщики предлагают фиксированную цену на 12 месяцев в размере 24,6 евроцента (одна временная зона) и 23,6 евроцента (две зоны), если договор подписывают на два года - соответственно 24,9 и 24 евроцента.

Прогнозируемые ЛАЭ цены:

С Нового года меняется часть цены, регулируемая государством, это скажется на ценах как для клиентов гарантийных поставок, так и для клиентов независимых поставщиков.

Цены на гарантийные поставки меняются ежемесячно, в ноябре по плану „Стандартный“ цена составляла 22,8 евроцента.

Газ подорожает отчасти из-за прогнозируемых более высоких цен. Некоторые потребители будут платить более высокую абонентскую плату. Больше всего перемен ждет потребителей первой группы (которые используют газ для приготовления пищи (до 300 м3 в год).

Абонентская плата для них вырастет с 0,56 до 0,99 евро в месяц (с НДС), зато куб газа для них будет на 6 центов дешевле (не 1,05, а 0,99 евро). Если человек расходует 4,5 куба в месяц, счет будет на 16 евроцентов больше.

Новые тарифы на газ:

Вторая и третья группы будут платить на 10 евроцентов больше за куб газа: соответственно 0,69 и 0,65 евро, а абонентская плата для них не изменится (3,99 евро). По подсчетам ГСРЭ, представители второй группы (среднее потребление 108 м. куб) будут платить на 10,8 евро больше каждый месяц.

Dujos mažiausiai suvartojantiems brangsta pagal pastoviąją dalį, bet pinga pagal kintamąją

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