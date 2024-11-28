Утверждены цены на газ и электричество: кто будет платить больше?

За электричество будут платить дороже 460 000 пользователей, которые расходуют меньше всего электроэнергии и не выбрали независимого поставщика. С января они будут платить на 3–5% или 0,3–1,1 евро больше (зависит от плана).
Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) в четверг утвердила тарифы Ignitis на первые 6 месяцев 2025 года.
Самый популярный план „Стандартный“. С Нового года по этому плану 1 кВт/ч электричества будет стоить 20,5 евроцента – на 4% или 0,8 евро дороже, чем во втором квартале 2024 г. (19,7 евроцента).
„Если потребитель в среднем расходует 70 кВт/ч в месяц, счет будет на 0,5 евро больше“, – сказал на прошлой неделе председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс.
Утверждены новые тарифы для общественных поставок (с НДС):
Литовское агентство энергетики 26 ноября сообщало, что независимые поставщики предлагают фиксированную цену на 12 месяцев в размере 24,6 евроцента (одна временная зона) и 23,6 евроцента (две зоны), если договор подписывают на два года - соответственно 24,9 и 24 евроцента.
Прогнозируемые ЛАЭ цены:
С Нового года меняется часть цены, регулируемая государством, это скажется на ценах как для клиентов гарантийных поставок, так и для клиентов независимых поставщиков.
Цены на гарантийные поставки меняются ежемесячно, в ноябре по плану „Стандартный“ цена составляла 22,8 евроцента.
Газ подорожает отчасти из-за прогнозируемых более высоких цен. Некоторые потребители будут платить более высокую абонентскую плату. Больше всего перемен ждет потребителей первой группы (которые используют газ для приготовления пищи (до 300 м3 в год).
Абонентская плата для них вырастет с 0,56 до 0,99 евро в месяц (с НДС), зато куб газа для них будет на 6 центов дешевле (не 1,05, а 0,99 евро). Если человек расходует 4,5 куба в месяц, счет будет на 16 евроцентов больше.
Новые тарифы на газ:
Вторая и третья группы будут платить на 10 евроцентов больше за куб газа: соответственно 0,69 и 0,65 евро, а абонентская плата для них не изменится (3,99 евро). По подсчетам ГСРЭ, представители второй группы (среднее потребление 108 м. куб) будут платить на 10,8 евро больше каждый месяц.