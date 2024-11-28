Утверждены цены на газ и электричество: кто будет платить больше?

Абонентская плата для них вырастет с 0,56 до 0,99 евро в месяц (с НДС), зато куб газа для них будет на 6 центов дешевле (не 1,05, а 0,99 евро). Если человек расходует 4,5 куба в месяц, счет будет на 16 евроцентов больше.