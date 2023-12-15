Установлены самые безопасные страны в 2024 году: стало известно, в какую группу входит Литва

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius

Компания International SOS представила интерактивную карту на 2024 год. на ней указаны самые безопасные для путешественников страны. Впервые при оценке применялся критерий глобального потепления. Оценивали также критерии медицины, безопасности и психического здоровья.

На карте отражено также влияние войн в Украине и Израиле.

Впервые на карту нанесли влияние глобального потепления. Эти данные помогут в оценке будущих гуманитарных кризисов, несчастий.

Риск глобального потепления как низкий или очень низкий был указан в большинстве стран Европы. Литва входит в группу стран с "очень низким" риском, в эту же группу входят Эстония, Латвия, Польша. В число стран с очень высоким риском входят страны Центральной Африки.

Что касается медицины, то низкий риск отмечен в США, Канаде, Чили, Уругвае, ЮАР, Австралии, Японии, Южной Корее и большинстве стран Европы.

Латвия, Литва, Беларусь и часть Балканских стран относятся к числу стран "среднего" риска.

Хуже всего ситуация в некоторых странах Африки, Сирии, Иранке, Афганистане, Йемене, Северной Корее.

В сфере психического здоровья немного мест отмечены как зона низкого риска. Лучше всего ситуация в большинстве стран Азии, остальная же часть карты окрашена в темно-оранжевый цвет, красный или темно-красный, это означает высокий риск. Литва и Латвия входят в группу стран со средним риском.

В сфере безопасности (политическое насилие, включая терроризм, восстания, политически мотивированные беспорядки, войны; социальные беспорядки, включая насилие по религиозным мотивам, между этническими группами; насильственные не небольшие преступления) к странам с "незначительным риском" относятся Гренландия, Исландия, Финляндия, Норвегия, Дания, Швейцария, Словения, Люксембург.

В группу стран с "низким" риском входят большая часть Европы, за исключением Украины, которая относится к группе "экстремального риска". Туда же (в число стран с низким уровнем риска) входят Канада, США, Чили, Аргентина, Австралия, Китай, часть стран Африки.

"Экстремальный" уровень риска отмечают в Украине, Ливии, Южном Судане, Сомали, Йемене, Сирии, Ираке, Афганистане.

Израиль и Сектор Газа пока относятся к группе "среднего" риска.

Saugumo rizika pasaulyje (International SOS nuotr.)
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