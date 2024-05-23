Установлена новая цена на общественное электроснабжение: с июля оно подешевеет до 12%

Снижение цены на электроэнергию и конечный верхний ценовой предел зависят от напряжения в сетях жителей. Как сообщил регулятор рынка, при покупке электроэнергии из сетей среднего напряжения (МВ) цена с НДС составит 12,544 цента за киловатт-час (на 1,757 цента дешевле, чем сейчас), а верхний ценовой предел для низковольтных (НВ) сетей установлен ​​на уровне 19,221 цента за киловатт-час с НДС (на 1,757 цента дешевле).

По состоянию на 1 апреля установленная ГСРЭ общественная цена на электроэнергию в сетях среднего напряжения составляет 14,301 цента, в низковольтных – 20,978 цента за киловатт-час с учетом НДС.