Услуги Bolt стали дороже? Изменился лишь порядок оплаты

На улицах столицы можно увидеть множество электросамокатов, велосипедов, а также автомобилей, предлагаемых в краткосрочную аренду компанией Bolt.
Однако некоторые клиенты были удивлены вступившими в силу новыми изменениями прайс-листа.
Читательница Рима, написавшая письмо новостному порталу tv3.lt, рассказала, что была удивлена, когда возможность оплаты по продолжительности поездки просто исчезла.
„Вместо того, чтобы платить за самокат, пока я им пользуюсь, мне теперь предлагают план покупки. Но зачем мне это нужно, если я еду на очень небольшое расстояние?“ — спрашивает она.
Оплата по продолжительности поездки не исчезла
Бенас Юрловас, руководитель отдела операционных услуг компании Bolt говорит, что возможность оплаты поездки на электросамокате или велосипеде в зависимости от ее продолжительности никуда не исчезла.
„Как и раньше, пользователи могут открыть приложение Bolt и выбрать нужный им электросамокат или велосипед, отсканировать QR-код и начать поездку, таким образом, цена поездки будет рассчитана в зависимости от ее продолжительности“.
Единственное изменение, касающееся электрических самокатов и велосипедов, которое недавно произошло в программе заключается в том, что теперь мы предлагаем пользователям более активный доступ к ежедневным и еженедельным планам - отныне, когда пользователи открывают приложение, они видят кнопку, ведущую к таблице с дневными и еженедельными планами, „, - сказал представитель компании.
Представитель компании уверяет, что благодаря новым изменениям клиенты смогут сэкономить еще больше.
„Решение активнее предлагать ежедневные планы основано на том, что они очень популярны среди пользователей — наши данные показывают, что потребности большинства клиентов полностью удовлетворяются ежедневными планами. Особой популярностью пользуется план Diena, предлагающий 20 минут поездки в течение 24 часов за 2 евро. Пользователи, выбравшие его, платят за свои поездки до 55 проц. меньше, чем обычно.
Поэтому, как и прежде, пользователи электросамокатов и велосипедов могут выбирать из двух вариантов: оплатить поездку в зависимости от ее продолжительности или выбрать один из дневных или еженедельных планов“, - прокомментировал Б. Юрловас.
Сервис проката электросамокатов Bolt на данный момент работает в 14 городах, а аренда электровелосипедов доступна в Вильнюсе и Каунасе.