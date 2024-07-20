2024.07.20 15:13

Услуги Bolt стали дороже? Изменился лишь порядок оплаты

 
ru.DELFI.lt
Bolt
Bolt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Аренда автомобилей, велосипедов или самокатов - не новость. Однако некоторые компании все же умеют удивлять клиентов. Например, неожиданно изменив порядок расчета за пользование услугами, сообщает портал madeinvilnius.

На улицах столицы можно увидеть множество электросамокатов, велосипедов, а также автомобилей, предлагаемых в краткосрочную аренду компанией Bolt.

Однако некоторые клиенты были удивлены вступившими в силу новыми изменениями прайс-листа.

Читательница Рима, написавшая письмо новостному порталу tv3.lt, рассказала, что была удивлена, когда возможность оплаты по продолжительности поездки просто исчезла.

„Вместо того, чтобы платить за самокат, пока я им пользуюсь, мне теперь предлагают план покупки. Но зачем мне это нужно, если я еду на очень небольшое расстояние?“ — спрашивает она.

Оплата по продолжительности поездки не исчезла

Бенас Юрловас, руководитель отдела операционных услуг компании Bolt говорит, что возможность оплаты поездки на электросамокате или велосипеде в зависимости от ее продолжительности никуда не исчезла.

„Как и раньше, пользователи могут открыть приложение Bolt и выбрать нужный им электросамокат или велосипед, отсканировать QR-код и начать поездку, таким образом, цена поездки будет рассчитана в зависимости от ее продолжительности“.

Единственное изменение, касающееся электрических самокатов и велосипедов, которое недавно произошло в программе заключается в том, что теперь мы предлагаем пользователям более активный доступ к ежедневным и еженедельным планам - отныне, когда пользователи открывают приложение, они видят кнопку, ведущую к таблице с дневными и еженедельными планами, „, - сказал представитель компании.

Представитель компании уверяет, что благодаря новым изменениям клиенты смогут сэкономить еще больше.

„Решение активнее предлагать ежедневные планы основано на том, что они очень популярны среди пользователей — наши данные показывают, что потребности большинства клиентов полностью удовлетворяются ежедневными планами. Особой популярностью пользуется план Diena, предлагающий 20 минут поездки в течение 24 часов за 2 евро. Пользователи, выбравшие его, платят за свои поездки до 55 проц. меньше, чем обычно.

Поэтому, как и прежде, пользователи электросамокатов и велосипедов могут выбирать из двух вариантов: оплатить поездку в зависимости от ее продолжительности или выбрать один из дневных или еженедельных планов“, - прокомментировал Б. Юрловас.

Сервис проката электросамокатов Bolt на данный момент работает в 14 городах, а аренда электровелосипедов доступна в Вильнюсе и Каунасе.

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