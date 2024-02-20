Услуга та же, а цены разные: часть жителей Литвы будет больше платить за воду

В Куршенай в прошлом году вода подешевела на 20 центов, но 1 куб. м до сих пор стоит почти 5 евро. Жители говорят, что вода у них золотая.
"Получаешь счет и хватаешься за голову. Одному выжить было бы тяжело", – сказала пенсионерка.
"Мы экономим воду, вот за 9 куб м я заплатила 45 евро", – сказала другая женщина.
Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила новые тарифы на воду. Это делают раз год. В одних муниципалитетах цены меняются с февраля, в других с марта-апреля.
"Есть 10 компаний, в 6 цены выросли, в 4 снизились", – сказал представитель ГСРЭ Донатас Ясас.
"Мы не надеемся на снижение цен, поскольку появляются всякие дополнительные налоги", – сказал директор Kuršėnų vandenys Силвас Гедаминскас.
В некоторых муниципалитетах вода подорожала почти на треть. Особенно выросли цены в небольших муниципалитетах, в Аникщай, в Пабраде. В них вода подорожала на 1 евро за куб.
Самая дорогая вода в этом году - в Пренай и Аникщай – почти 6 евро за куб. м. В Вильнюсе вода почти в три раза дешевле. В столице вода подорожала всего на несколько центов. Она стоит 2 евро и несколько центов.
Людям непонятно, почему в небольших городках такие высокие цены.
"Вода все равно неочищенная, жесткая, а платим 4 евро", – сказал один собеседник.
ГСРЭ отмечает, что цены зависят от числа жителей и количества многоквартирных домов.
"В регионах сокращается число, значит, меньше клиентов должны содержать всю инфраструктуру. Например, в самых "дорогих" муниципалитетах сейчас всего 50 000 жителей, а в Вильнюсе в одном микрорайоне Жирмунай 40 000", – пояснил Ясас.
"Есть маленькие муниципалитеты, которые справляются с нагрузкой, а есть те, что не справляются. Видимо, речь идет о муниципалитетах, которые неэффективно управляют компаниями.Самоуправление должно делать выводы", – сказал вице-президент Альянса потребителей Ритис Йокубаускас.
После встречи с президентом, председатель ГСРЭ сказал, что цены снизились бы, если бы ответственные за поставки воды компании объединились бы.
"Тогда средняя цена по Литве была бы 2,5 евро. А сейчас в отдельных муниципалитетах платят по 6 евро", – напомнил Ясас.
После пересчета тарифов холодная вода немного подешевела в Паланге и в Электренай.