Ушацкас покинул Avia Solutions Group, основал свою консалтинговую компанию

Бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас уходит из компании Avia Solutions Group (ASG). На своей странице в социальной сети фейсбук он указал, что работу начала его консалтинговaя компания, которая поможет компаниям, создающим решения по данным, расширяться на новых рынках.