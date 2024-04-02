Ушацкас покинул Avia Solutions Group, основал свою консалтинговую компанию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vygaudas Ušackas
Vygaudas Ušackas
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас уходит из компании Avia Solutions Group (ASG). На своей странице в социальной сети фейсбук он указал, что работу начала его консалтинговaя компания, которая поможет компаниям, создающим решения по данным, расширяться на новых рынках.

"Начинает работу моя консультационная компания V.U. Business Linking LTD, которая поможет компаниям, создающим решения в сфере использования ИИ, автоматизации и крупных данных расширяться на новых рынках, продавать свои услуги и продукты", – писал Ушацкас.

"Благодарю амбициозной и талантливой команде ASG за неоценимый опыт и возможность участвовать в росте компании", – прибавил он.

Ушацкас работал в правлении Avia Solutions Group с сентября 2019 г., до этого он был послом ЕС в России, а также министром иностранных дел Литвы.

Бывший политик также участвовал в последних президентских выборах.

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