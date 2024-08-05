Уровень безработицы в Литве составил 6,9% по итогам второго квартала

По сравнению со вторым кварталом 2023 г., уровень безработицы вырос на 1 процентный пункт.
Уровень безработицы среди мужчин по итогам второго квартала 2024 г. составил 7,6 проц., среди женщин – 6,3 проц.
Уровень безработицы среди молодежи (в возрасте 15–24 лет) по итогам второго квартала 2024 г. составил 16,9 проц., за квартал он вырос на 2,3 процентных пункта, за год – на 8,4 процентных пункта.
По итогам второго квартала 2024 г. уровень долгосрочной безработицы за квартал снизился на 0,5 процентных пункта и составил 1,9 проц., что ниже на 0,1 проц. пункт по сравнению с соответствующим периодом 2023 г.
Во втором квартале 2024 г. насчитывалось 109,6 тыс. безработных в возрасте 15-74 лет, из них 17,5 тыс. – в возрасте 15-24 лет. За квартал число безработных сократилось на 17,6 тыс. Долгосрочных безработных во втором квартале 2024 г. насчитывалось 29,8 тыс., или 27,2 проц. от общей численности безработных. За квартал число долгосрочных безработных сократилось на 7,5 тыс., за год – на 1,1 тыс.
Уровень занятости населения в возрасте 15-64 лет во втором квартале 2024 г. составил 74,2 проц.
Уровень занятости населения в возрасте 15-64 лет во втором квартале 2024 г. составил 74,2 проц., за квартал он вырос на 2 проц., за год – на 0,4 процентных пункта. Уровень занятости женщин в этой возрастной группе был на 1,7 процентных пункта ниже уровня занятости мужчин (73,3 проц. и 75 проц. соответственно).
Уровень занятости молодежи (возраст 15–24 лет) во втором квартале 2024 г. составил 31,2 проц. – за квартал он вырос на 2 процентных пункта, а за год – на 1,2 процентных пункта. Уровень занятости населения в возрасте 55-64 лет за квартал вырос на 2 процентных пункта и во втором квартале 2024 г. составил 70,1 проц.
Во втором квартале 2024 г. численность рабочей силы составляла 1 млн 581,2 тыс. человек – по сравнению с первом кварталом 2024 г. число таких лиц увеличилось на 21 тыс.
Во втором квартале текущего года работали или имели работу 1 млн 471,6 тыс. граждан. За квартал численность занятого населения увеличилась на 38,6 тыс., за год – на 26,7 тыс.
Во втором квартале 2024 г. насчитывалось 896,9 тыс. экономически неактивных граждан в возрасте 15 лет и старше, более половины (60,1 проц.) из которых – пенсионеры по старости или получатели досрочной пенсии по старости, а 16,1 проц. – учащаяся молодежь в возрасте 15-24 лет.