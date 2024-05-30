2024.05.30 16:22

Уровень безработицы в еврозоне в апреле снизился и достиг 6,4%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Persikvalifikavimas
Persikvalifikavimas
ФОТО: Shutterstock

Уровень безработицы в еврозоне в апреле снизился на 0,1 проц. пункта и достиг 6,5 проц., тогда как в Европейском союзе (ЕС) он остался стабильным на уровне 6 проц., сообщил Евростат. Уровень безработицы в Литве в апреле не изменился и остался на уровне 7,5 проц.

По данным Евростата, число безработных в 20 странах еврозоны в апреле составило около 11 млн. По сравнению с мартом это на 100 тыс. человек меньше. При этом по сравнению с апрелем 2023 года в еврозоне на 101 тыс. меньше безработных.

Во всем ЕС в апреле было 13,1 млн безработных. По сравнению с мартом 2024 года число безработных в ЕС сократилось на 103 тыс., а по сравнению с апрелем 2023 года их было на 95 тыс. больше.

По данным Евростата, в Литве в апреле безработных было 119 тыс., столько же, сколько и в марте. В апреле 2023 года в стране было 98 тыс. безработных, что на 21 тыс. меньше, чем в 2024 году.

В странах-членах ЕС ситуация разнится. Самая высокая безработица продолжает регистрироваться в Испании – 11,7 проц., а самая низкая – в Чехии – 2,7 проц.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии