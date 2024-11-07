Улицы Старого города столицы будет убирать компания Grinda: перенимает территорию в 89 га

Директор Grindа Йонас Давидавичюс сказал, что для выполнения новых обязательств компания пока приобрела одно электрическое вакуумное транспортное средство, с его помощью будут подметать и убирать улицы. Весной планируется приобрести еще три машины, которые после себя оставляют „сверкающую поверхность“.

„Проблемы, которые были зимой, когда выпадал снег – были из-за колебания числа работников (...) в зависимости от сезона от 460 до 560 человек, мы же можем перераспределять наши ресурсы, если идет снег или какое-то стихийное бедствие и работы будут выполнены лучше. Мы готовы к этому, приобретена необходимая техника“, – сказал Дамидавичюс.