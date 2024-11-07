Улицы Старого города столицы будет убирать компания Grinda: перенимает территорию в 89 га

„Старый город - особое место Вильнюса, включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО. (...) Поэтому в интересах города, чтобы Старый город всегда был ухоженным, репрезентативным“, – сказал журналистам Григонис.
До сих пор уборкой Старого города занимались поставщики коммунальных услуг - компания Ekonovus, однако, по словам вице-мэра, качество работ муниципалитет не удовлетворяло, поэтому договор с этой компанией был расторгнут. Григонис заметил, что у Grinda есть много опыта по уборке территорий, а также необходимые технические и человеческие ресурсы.
„(В Старом городе) улицы очень узкие, нужна определенная подготовка, специальная техника, которой у прежней компании не было“, – отметил вице-мэр.
Правда, присмотр за другими районами компании Grindа пока передавать не будут, по-прежнему будут действовать соглашения с Ekonovus.
Директор Grindа Йонас Давидавичюс сказал, что для выполнения новых обязательств компания пока приобрела одно электрическое вакуумное транспортное средство, с его помощью будут подметать и убирать улицы. Весной планируется приобрести еще три машины, которые после себя оставляют „сверкающую поверхность“.
„Проблемы, которые были зимой, когда выпадал снег – были из-за колебания числа работников (...) в зависимости от сезона от 460 до 560 человек, мы же можем перераспределять наши ресурсы, если идет снег или какое-то стихийное бедствие и работы будут выполнены лучше. Мы готовы к этому, приобретена необходимая техника“, – сказал Дамидавичюс.
Grinda всего убирает 50 маршрутов, использует 70 единиц разной техники.
По словам Дамидавичюса, компания готова к любым погодным условиям.
Конкретная стоимость работ по уборке будет зависеть от интенсивности осадков.
„Дешевле, чем было, вряд ли будет, но качество будет лучше“, – подчеркнул глава Grindа.
Жители Вильнюса по номеру 1355 могут информировать Grinda о том, что в конкретном месте нужно убрать улицу или тротуар. Можно сообщить о такой необходимости на сайте tvarkaumiesta.lt.