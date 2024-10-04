Украинка открыла кафе в Каунасе: в Литве котлету по-киевски любят больше, чем в Украине

В октябре исполняется 6 лет с того дня, как Наталья приехала в Литву. Она по образованию повар. Женщина, еще находясь в Украине, рассылала свое резюме в разные рестораны Литвы. Несколько месяцев она работала в Польше, а потом получила приглашение на работу в Вильнюсе. Однако в дороге она узнала, что работать ей придется не в столице, а в Каунасе.
„Правда, сначала мне несколько месяцев не платили такую зарплату, о какой мы договорились – говорили, что платят меньше, потому что еще надо оформить документы“, - рассказала женщина. Потом зарплату подняли, и Наталья уже о возвращении домой и не думала. Однако каждый месяц она летала к сыну, которого оставила у дедушки с бабушкой.
Через год ей предложили остаться в ресторане, она согласилась при условии, что ей разрешат привезти сына, что оформят все необходимые для этого документы.
Сын приехал к ней, начал ходить в школу, а Наталья работала в ресторанах.
„Однако приходит время, когда ты понимаешь, что не хочешь работать на других. Мне нравятся новшества, я всегда придумываю что-то новое, а рестораны не хотят экспериментов. Кроме того, я несколько лет хотела открыть свое кафе“, – рассказала Наталья.
Чтобы открыть кафе, женщина работала на двух работах. Так накопила необходимый капитал.
Кафе она открыла четыре месяца назад. Оно называется Oje kaip skanu. В течение нескольких месяцев поток клиентов так вырос, что женщина едва успевает всех обслужить.
Кафе пользуется популярностью и благодаря видео Натальи на tiktok. „Все интересно приехать и поддержать меня, пообщаться, попробовать мою стряпню. Каждый день несколько клиентов говорят, что узнали обо мне через социальную сеть“, – сказала женщина.
Наталья сказала, что готовит разные блюда, – и украинские, и литовские. „Из блюд украинской кухни я варю борщ, вареники, делаю котлеты по-киевски. Жарю картофельные блины, их украинцы называют „деруны“, но такое блюдо есть и у литовцев. Делаю блинчики с разной начинкой – их любят и в Литве и в Украине. Значит, кухня европейская“, – заметила она.
Люди, которым знакомо меню этого кафе, приходят за котлетами по-киевски и мясным супом, после которого не все осиливают второе.
Наталья сама готовит и десерты – и панакоту, и тирамису, и „Наполеон“. Кроме того, она готовит торты на заказ.
Кафе работает с 8 до 19 ч., однако нередко Наталья задерживается на работе и дольше – готовится к завтрашнему дню. Бывает и такое, что клиенты заглядывают, когда кафе уже закрылось. „Спрашивают, можно ли поесть, и я не могу им отказать – иду и готовлю. Только позже люди понимают, что кафе-то закрыто“, – рассказала женщина.
Иногда к ней из Полтавы приезжает мама. „Мама была в Литве, когда началась война. 1,5 года прожила у нас, очень мучилась – даже здоровье ухудшилось. Потом сказала мне, что умрет, если не вернется домой, и уехала“, – рассказала собеседница.
Война на родите глубоко ранит сердце женщины. „На этой войне погибло немало моих друзей. Происходящее в Украине невозможно представить и передать словами. Никто и никогда не верил, что Россия такое сделает. Я ненавижу россиян – они напали на нас, мы вынуждены защищаться. То, что происходит, – только их вина, есть за что их ненавидеть.
У меня два брата, которые работали в Латвии, когда началась война. Они сразу бросили работу и вернулись в Украину, к семьям, к детям. Они не воюют – там всех не берут. Но если призовут, конечно же пойдут на фронт“, – сказала Наталья.
Она прибавила, что украинцы очень благодарны Литве за ее помощь и большую поддержку.
Пока Наталья с сыном планирует остаться в Литве. „Когда я привезла сына, мы договорились, что через три месяца решим – остаемся или уезжаем. Через месяц сын сказал - остаемся. Больше мы этот вопрос не обсуждаем – знаете, когда идешь вперед, не думаешь, что можешь пойти обратно“, – сказала она.
Сегодня сын Натальи тоже работает поваром в одном из ресторанов на аллее Лайсвес в Каунасе.
У Натальи 15 000 подписчиков на tiktok, 7000 присоединились за 4 месяца с того для, как она открыла кафе в Каунасе.
С клиентами Наталья старается говорить по-литовски – у нее это получается, в социальной сети общается на литовском с примесью русских слов. Однажды одна из подписчиц стала упрекать Наталью за то, что та использует русский язык и слушает русскую музыку.
Наталья призналась, что ее это обидело. Она рассказала, что родилась в Днепре (ранее Днепропетровск), где раньше украинский не преподавали, она посещала русский детский сад. Когда семья переехала в Полтаву, ситуация изменилась. „Я говорю по-русски – на языке, который понимаю я и окружающие“, – сказала Наталья.
С читателями Delfi Наталья поделилась, как приготовить котлету по-киевски. „Это украинское блюда, которое очень любят литовцы. Знаете, литовцам оно нравится больше, чем моим соотечественникам“, – сказала она.