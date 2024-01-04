Украина внесла в список "спонсоров войны" литовскую компанию Vičiūnų grupė

"После того как началось масштабное вторжение России в Украину, представители компании Vičiūnų grupė обещали уйти с российского рынка, но Viči не прекращает свою деятельность в РФ, ищет новых работников и платит большие налоги в бюджет агрессора. Это стало основанием для внесения компании в список "международных спонсоров войны", – сказано в сообщении.

"Пока такие известные бренды как Viči будут оставаться на российском рынке, несмотря на военные преступления агрессора, мир получает сигнал о том, что РФ остается частью международных экономических процессов. Жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, что они все делают правильно", - сказал председатель правления НАПК Александр Новиков.

Редакция портала напоминает, что Шарунас Матийошайтис с начала войны обещает продать свой бизнес в России, вернее завод в Калининградской области.