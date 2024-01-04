Украина внесла в список "спонсоров войны" литовскую компанию Vičiūnų grupė

"После того как началось масштабное вторжение России в Украину, представители компании Vičiūnų grupė обещали уйти с российского рынка, но Viči не прекращает свою деятельность в РФ, ищет новых работников и платит большие налоги в бюджет агрессора. Это стало основанием для внесения компании в список "международных спонсоров войны", – сказано в сообщении.
"Пока такие известные бренды как Viči будут оставаться на российском рынке, несмотря на военные преступления агрессора, мир получает сигнал о том, что РФ остается частью международных экономических процессов. Жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, что они все делают правильно", - сказал председатель правления НАПК Александр Новиков.
Редакция портала напоминает, что Шарунас Матийошайтис с начала войны обещает продать свой бизнес в России, вернее завод в Калининградской области.
В марте 2023 года мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис заявил, что договоренность о продаже уже на финишной прямой, но до сих пор информации о продаже бизнеса в России не было.
По данным издания Verslo žinios, бизнес Матийошайтисов и Людаса Скериса в России в 2022 году получил 368 млн. евро доходов, чистая прибыль составила 37,86 млн. евро (по курсу на 1 августа 2023 года).
Портал Vz.lt сообщал, что своими акционерами в России Vičiūnų grupė или VG Holding указал 8 российских компаний: завод в Калининграде Viciunai-Rus, BaltKo, Transim Logistik, Fort Trans Logistik, Frost Logistik, логистическую компанию Centrus, ViciRusTrans, Refterminal.