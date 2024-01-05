Украина объявила компанию Vičiūnų grupė "международным спонсором войны" – намерены ли что-то делать литовские предприниматели

Депутат Матас Малдейкис 4 января в фейсбуке написал, что выслал открытое письмо Литовской ассоциации торговых компаний, в котором призвал "немедленно изъять продукцию Vičiūnų grupė с прилавков литовских магазинов". Например, в скандинавских странах в июне разные организации и компании бойкотировали продукцию Mondelez, отказались ее продавать.

Напомним, что в начале войны глава компании Шарунас Матийошайтис обещал уйти с российского рынка в течение 3-4 месяцев.

Матийошайтис сказал, что "категоричные заявления и поспешные выводы не помогут достигнуть цели быстрее продать бизнес".

Правда, этот шаг Украины - выражение позиции, а не запрет на работу на местном рынке в стране.

Война в Украине длится почти два года, однако некоторые компании по-прежнему работают на российском рынке. Одна из литовских компаний, не разорвавшая связи с Россией - Vičiūnų grupė, у которой есть свой завод в Советске ( Калининградская область ). Украина объявила литовскую компанию международным спонсором войны вместе с такими компаниями, как Mondelez International , Auchan, Unilever , Procter & Gamble.

Delfi интересовался, намерены ли делать что-то литовские сети. Большая их часть от конкретного ответа на вопрос ушла.

Представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что при принятии решения компания опирается на юридические аргументы, а юридически положение компании не изменилось.

"На данный момент объективные базы данных, на которые опираются юридические лица - это ООН, а также санкционные пакеты США, ЕС, Великобритании и Литвы. Мы руководствуемся ими при выборе поставщиков продукции", – сказала она.

По ее словам, команда юристов Maxima регулярно проверяет компании, не попали ли они в санкционные списки.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис комментировал вопрос коротко: "Сеть не получала информации от компетентных литовских ведомств в связи с решением по этому вопросу".