Убыток Litgrid в прошлом году сменился прибылью в размере 48,4 млн евро

Объем электроэнергии, передаваемой по литовской сети электропередачи, в прошлом году сократился. По итогам 2023 года, объем переданной электроэнергии для нужд страны составил 9,525 ТВтч, что на 6,9 проц. меньше, чем в 2022 г., когда было передано 10 234 ТВтч. Объем переданной энергии был ниже из-за роста количества генерирующих потребителей, подключенных к распределительной сети.

Осуществляя обслуживание и управление системой передачи электроэнергии, Litgrid продолжила реализацию задач по достижению плановых показателей надежности электроснабжения.

В 2023 году средняя продолжительность простоев (AIT) составила 0,835 мин, а объем непереданной энергии (ENS) – 23,232 МВтч. Для сравнения, ГСРЭ определил, что показатель AIT в течение года не должен превышать 0,934 мин, а ENS не должен превышать 27,251 МВтч.