У здания муниципалитета в Вильнюсе состоялась акция протеста против подорожания общественного транспорта

Напомним, что первая акция протеста состоялась в январе, когда горсовет в первый раз планировал голосовать по вопросу повышения цен. Вторая – в начале марта перед вторым голосованием.

Во время акции протеста не только выразили недовольство в связи с повышением цен, но и поддержали призыв оппозиции отозвать решение о повышении цен.

В субботу на акцию протеста собрались жители с плакатами „Не повышайте цены, а сделайте бесплатным“, „Устойчивый, доступный транспорт“, „По-настоящему зеленая столица не душит своих жителей ни загрязнениями, ни ценами на проезд“, „Хватит глупостей“, „Вильнюс – (не)зеленая столица Европы“, „Вильнюс, ты видишь? Утопают в дыму твои обещания“.

В начале марта Вильнюсский горсовет принял решение о повышении цен на билеты общественного транспорта. Однако, по словам организаторов протеста, оппозиция подготовила проект об отмене решения.

Правда, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в ответ на реакцию жителей столицы предложил вернуть 30-минутный билет, по этому вопросу голосование намечено на следующую неделю. Однако проезд все равно подорожает.

Часовой билет будет стоить не 0,9, а 1,25 евро. За 30-дневный (с выходными) придется платить не 29, а 38 евро, а за 30-дневный только по рабочим дням - не 26, а 35 евро.

12-месячный билет будет стоить не 310, а 405 евро, а на 90 дней – не 81, а 110 евро.