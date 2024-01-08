У мэра Вильнюса нет ответа, будет ли решен вопрос о стоимости Национального стадиона

"Проводятся подсчеты, там нет простых арифметических действий. Необходимо пересчитать многие формулы и операционные модели. Пока все в процессе, специалисты работают. Как только появится какая-то ясность, мы сразу сообщим. Индексация и все остальные вопросы", — рассказал В. Бенкунскас.

"До 24 января еще много времени. Мы заинтересованы завершить это дело как можно скорее, но удастся ли нам сделать это к 24-му числу пока неясно", – сказал он.

Разрешение на строительство проекта Вильнюсского многофункционального комплекса в Шешкине было выдано в конце мая прошлого года.

Работы по строительству Национального стадиона вместе со всем многофункциональным комплексом должны завершиться в 2025 году.