У Литвы появился новый единорог

Партнерство с General Atlantic поможет Flo подготовиться к следующему этапу и основное внимание уделить расширению в новые сегменты пользователей.

Для достижения этих целей обосновавшийся в Лондоне стартап Flo намерен увеличить число научных исследований в своих офисах в Европе и Северной Америке.

„Статус единорога - важное событие для Flo и всей индустрии femtech“, – сказал Дмитрий Гурский, основатель и гендиректор Flo Health.