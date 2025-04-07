Tuvlita бесплатно проверит техническое состояние автомобилей: куда приехать?

Во время акции проверят следующие параметры: состояние фар, шин, внешне оценят состояние кузова, оценят состояние – „дворников“, состояние зеркала на ветровом стекле или зеркала заднего вида.
Бесплатно проверить состояние автомобиля можно на заправках:
8 апреля – Circle K Tūkstantmetis (ул. Прусу, 26-a, Вильнюс);
9 апреля – Circle K Tarandė (ул. Судервес, 2g, Авиженяй);
10 апреля – Circle K Elektrėnai (ул. Сабалишкю 1f, Электренай).
Работники ЗАО Tuvlita будут ждать желающих пройти проверку с 10:00 до 19:00 ч.