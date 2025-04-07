2025.04.07 13:50

Tuvlita бесплатно проверит техническое состояние автомобилей: куда приехать?

 
ru.DELFI.lt
Techninė apžiūra
Techninė apžiūra
ФОТО: DELFI / Andrius Sarcevičius

8-10 апреля у водителей появится уникальная возможность бесплатно проверить техническое состояние своих автомобилей на трех заправках сети Circle K. Сеть вместе с работниками ЗАО Tuvlita организует „Дни бесплатной оценки технического состояния автомобилей“, во время которых проверит, готов ли автомобиль к участию в движении в теплое время года.

Во время акции проверят следующие параметры: состояние фар, шин, внешне оценят состояние кузова, оценят состояние – „дворников“, состояние зеркала на ветровом стекле или зеркала заднего вида.

Бесплатно проверить состояние автомобиля можно на заправках:

  • 8 апреля – Circle K Tūkstantmetis (ул. Прусу, 26-a, Вильнюс);

  • 9 апреля – Circle K Tarandė (ул. Судервес, 2g, Авиженяй);

  • 10 апреля ­– Circle K Elektrėnai (ул. Сабалишкю 1f, Электренай).

Работники ЗАО Tuvlita будут ждать желающих пройти проверку с 10:00 до 19:00 ч.

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