Tuvlita бесплатно проверит техническое состояние автомобилей: куда приехать?

8-10 апреля у водителей появится уникальная возможность бесплатно проверить техническое состояние своих автомобилей на трех заправках сети Circle K. Сеть вместе с работниками ЗАО Tuvlita организует „Дни бесплатной оценки технического состояния автомобилей“, во время которых проверит, готов ли автомобиль к участию в движении в теплое время года.