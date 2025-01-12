Tupperware уходит из Европы, представитель Литвы заявила: делать скидки не имеет смысла

„Сегодня нам привезли товары. Мы должны раздать то, что было заказано в последние недели декабря“, – сказала Delfi Бложене.

В Литве представителем этого бренда была компания Tvarkos linija. Ее глава Бложене сказала Delfi, что 6 января подала последнюю заявку на поставку продукции Tupperware.

Правда, позже было решено, что Tupperware продолжит деятельность на 8 рынках из 67 – в США, Канаде, Южной Корее, Бразилии, Малайзии, Китае, Индии и Мексике. На днях лицензии Tupperware перестали действовать в Европе.

В сентябре 2024 года компания Tupperware Brands подала заявку на возбуждение дела о банкротстве, причина - растущие убытки, снижение спроса и рост долгов.

В Литве с этой компанией работали 2000 консультантов и 120 руководителей. Бложене акцентировала, что люди зарабатывали только на продажах.

Никто не ждет скидок, все понимают, что есть такие изделия, которые без акции не продадут. Но на емкости, миски, измельчители не будет скидок, на всю страну осталось 3-5 штук, нет смысла их удерживать. Все, этих товаров больше нет“, – сказала Бложене.

„Раньше без скидок мы продавали 5% продукции в неделю, сейчас - 50%. Покупать нечего. Дорогие вещи покупают за полную цену, консультанты покупают друг у друга, чтобы продать клиентам.

Собеседница не скрывала, что люди активно пользовались возможностью купить последнюю продукцию Tupperware, даже не было смысла объявлять скидки.

Часть консультантов, по ее словам, уже на другой работе не работали, для других это было только хобби.

„Женщин сейчас приглашают другие компании, но они занимаются продажей БАДов, кремов, витаминов и т.д. Мои лучшие люди не хотят таким заниматься. Мы сейчас ведем переговоры с другой компанией, может, она придет в Литву, мы будем продавать ее товары. Это будет нечто другое, но связано с кухней“, – сказала Бложене.

Сама она с Tupperware работала 27 лет и возглавляла компанию 17 лет.