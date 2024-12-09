2024.12.09 09:49

Тринкунайте продала все свои акции престижной польской девелоперской компании

 
ru.DELFI.lt
ELTA

Попавшая в поле зрения правоохранительных органов владелица компании Foxpay Ева Тринкунайте в декабре продала все свои акции компании Poland International Realty, сообщает портал lrt.lt. Эта компания работает в Польше под всемирно известным брендом Sotheby’s. Паулюс Гебраускас, владеющий вместе с супругой 100 проц. акций компании Poland International Realty, сообщил, что имевшуюся у Е. Тринкунайте 50-процентную часть акций компании он решил выкупить после того, как в Литве разразился скандал с Foxpay.

„Решение об изменении структуры акционеров компании и выкупе акций у Е. Тринкунайте я принял сразу после того, как в Литве разразился так называемый скандал с Foxpay. Сделка по выкупу акций была завершена в декабре“, – сказал он.

Обвиняемая в отмывании денег Е. Тринкунайте по-прежнему владеет тремя компаниями в Швейцарии.

ELTA напоминает, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.

По данным правоохраны, было проведено 32 обыска, в ходе которых было обнаружено значительное количество наличных денег, технической и электронной информации, криптовалюты и имущества, а также произведений искусства. Как сообщалось, всего в ходе обысков было найдено 0,5 млн евро наличными.

По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро.

Также, чтобы скрыть деятельность от учреждений, предположительно, давались взятки. На данный момент установленная сумма возможных взяток превышает 100 тыс. евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии