Тринкунайте продала все свои акции престижной польской девелоперской компании

„Решение об изменении структуры акционеров компании и выкупе акций у Е. Тринкунайте я принял сразу после того, как в Литве разразился так называемый скандал с Foxpay. Сделка по выкупу акций была завершена в декабре“, – сказал он.

Обвиняемая в отмывании денег Е. Тринкунайте по-прежнему владеет тремя компаниями в Швейцарии.

ELTA напоминает, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.