Тридцать литовских компаний заработали более 100 млн евро прибыли в 2022 году

Новостной портал во вторник опубликовал список из тридцати компаний с самой высокой прибылью до налогообложения.
Символический порог в 100 млн евро преодолели 10 компаний.
По прибыли до налогообложения больше всего в 2022 году заработала компания Thermo Fisher Scientific Baltics – 626,5 млн евро.
Прибыль до уплаты налогов Hoptrans holding составила 274,4 млн евро, банка SEB – 213,9 млн евро, Enefit – 200,8 млн евро, Ignitis gamyba – 183,7 млн евро, Swedbank – 165,8 млн евро, Государственного лесничества (Valstybinė miškų urėdija) – 127,2 млн евро, Vilniaus prekyba – 113,7 млн евро, Ignitis grupė – 105,7 млн евро, Tele2 – 102,9 млн евро.
По данным Verslo žinios, прибыль до налогообложения еще 18 литовских компаний в 2022 году превысила 50 млн евро.