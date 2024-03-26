Тридцать литовских компаний заработали более 100 млн евро прибыли в 2022 году

Новостной портал во вторник опубликовал список из тридцати компаний с самой высокой прибылью до налогообложения.

Символический порог в 100 млн евро преодолели 10 компаний.

По прибыли до налогообложения больше всего в 2022 году заработала компания Thermo Fisher Scientific Baltics – 626,5 млн евро.