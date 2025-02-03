TransferGo представила международный мультивалютный счет для бизнес-клиентов в Литве

Бизнес-счет TransferGo уже доступен в странах Европейского союза (ЕС) и Великобритании. В настоящее время компании могут осуществлять финансовые операции в евро, фунтах, злотых и леях, а в ближайшем будущем пользователям станут доступны несколько десятков других валют.
„Бизнес становится все более глобальным, но международные платежи по-прежнему создают множество вызовов. Предприятия часто сталкиваются с высокими комиссиями, сложными и медленными переводами и сложной конвертацией валюты. TransferGo стремится устранить эти препятствия, предлагая надежную международную платформу международных переводов, где компании могут эффективно и доступно управлять своими международными финансами“, — говорится в сообщении компании.
В настоящее время TransferGo обслуживает более 8 млн клиентов из 160 стран мира. В финтех-компании, действующей более 12 лет, работает более 400 человек, а главные офисы компании расположены в Лондоне и Вильнюсе.