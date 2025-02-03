2025.02.03 14:12

TransferGo представила международный мультивалютный счет для бизнес-клиентов в Литве

 
ru.DELFI.lt
ELTA
"TransferGo" biuras Vilniuje
"TransferGo" biuras Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Литовская финтех-компания TransferGo начинает оказывать финансовые услуги бизнес-клиентам в Литве. Отмечается, что первая услуга, предназначенная для бизнеса, – мультивалютный счет, – позволит литовским компаниям хранить, обменивать, получать и осуществлять международные переводы в различных валютах.

Бизнес-счет TransferGo уже доступен в странах Европейского союза (ЕС) и Великобритании. В настоящее время компании могут осуществлять финансовые операции в евро, фунтах, злотых и леях, а в ближайшем будущем пользователям станут доступны несколько десятков других валют.

„Бизнес становится все более глобальным, но международные платежи по-прежнему создают множество вызовов. Предприятия часто сталкиваются с высокими комиссиями, сложными и медленными переводами и сложной конвертацией валюты. TransferGo стремится устранить эти препятствия, предлагая надежную международную платформу международных переводов, где компании могут эффективно и доступно управлять своими международными финансами“, — говорится в сообщении компании.

В настоящее время TransferGo обслуживает более 8 млн клиентов из 160 стран мира. В финтех-компании, действующей более 12 лет, работает более 400 человек, а главные офисы компании расположены в Лондоне и Вильнюсе.

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