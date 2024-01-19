Товары с истекшим сроком годности в Литве будут продавать магазины только двух сетей

 
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Pirkininių krepšys
Pirkininių krepšys
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Зачем изымать из продажи, если можно использовать. С разрешения ветеринарной службы власти Литвы одобрили продажу товаров с пометкой "лучше употребить до", после истечения указанного срока в течение еще 45 дней, сообщают журналисты телеканала LNK.

"Это такой промежуточный вариант, чтобы безопасная еда оставалась в продаже, но не циркулировала на рынке неограниченное время", – сказала представитель отдела продовольствия и ветеринарии.

Продажу товаров с такой пометкой разрешили, поскольку литовцы и без того выбрасывают много продуктов. Ежегодно по 140 кг.

"Мы тратим на продукты много денег, мы на втором месте после Румынии. Выбрасываем больше всех в Европе, покупаем и все выбрасываем", – сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Продукты с большим сроком годности – макароны, крупа, кофе, чай, подсолнечное масло. После окончания срока годности не все эти товары могут долго оставаться на прилавках.

"Хлеб и мясные изделия отличаются небольшим сроком годности, у хлеба – 2-3 дня, у мясных изделий – до 10 календарных дней", – сказала Кеблене.

Торговцы не должны в обязательном порядке продавать такие товары. Большинство решило не торговать ими. Товары с пометкой "лучше употребить до" по истечение указанного срока будут продавать только в магазинах сетей IKI и Aibė.

"Если срок годности такого товара 1 год, то мы делаем скидку за несколько месяцев до окончания срока годности, чтобы покупатель мог купить и использовать товар", – сказала представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите.

"Мы приняли такое решение потому, что у нас есть механизм снижения цен, а если этот товар не покупают, мы отдаем его на благотворительность", – сказала представитель Maximа Раминта Гецявичюте.

"Торговцы оценили риск и сохранили здравомыслие, решили не рисковать. В данном случае совершенно неясно, кто будет виноват в случае проблем со здоровьем", – сказал основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас.

Требований продавцы таких товаров должны соблюдать немало. Продукты должны быть в целых упаковках, с необходимыми обозначениями, что срок годности истек, лежать они должны в отдельном месте.

"Если выяснится, что правила продажи нарушены, то торговцам придется возмещать ущерб, нанесенный покупателям, а мы, если потребуется, будем решать дальнейшую судьбу такой продукции", – сказала Кеблене.

Исследование показало, что больше всего продуктов выбрасывают жители Клайпеды, Шяуляй, Мариямполе и Паневежиса.

Данные исследования Spinter tyrimаi показали, что сейчас товары с истекшим сроком годности выбрасывает каждый второй житель страны.

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