Товары с истекшим сроком годности в Литве будут продавать магазины только двух сетей

"Это такой промежуточный вариант, чтобы безопасная еда оставалась в продаже, но не циркулировала на рынке неограниченное время", – сказала представитель отдела продовольствия и ветеринарии.
Продажу товаров с такой пометкой разрешили, поскольку литовцы и без того выбрасывают много продуктов. Ежегодно по 140 кг.
"Мы тратим на продукты много денег, мы на втором месте после Румынии. Выбрасываем больше всех в Европе, покупаем и все выбрасываем", – сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Продукты с большим сроком годности – макароны, крупа, кофе, чай, подсолнечное масло. После окончания срока годности не все эти товары могут долго оставаться на прилавках.
"Хлеб и мясные изделия отличаются небольшим сроком годности, у хлеба – 2-3 дня, у мясных изделий – до 10 календарных дней", – сказала Кеблене.
"Если срок годности такого товара 1 год, то мы делаем скидку за несколько месяцев до окончания срока годности, чтобы покупатель мог купить и использовать товар", – сказала представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите.
"Мы приняли такое решение потому, что у нас есть механизм снижения цен, а если этот товар не покупают, мы отдаем его на благотворительность", – сказала представитель Maximа Раминта Гецявичюте.
"Торговцы оценили риск и сохранили здравомыслие, решили не рисковать. В данном случае совершенно неясно, кто будет виноват в случае проблем со здоровьем", – сказал основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас.
Требований продавцы таких товаров должны соблюдать немало. Продукты должны быть в целых упаковках, с необходимыми обозначениями, что срок годности истек, лежать они должны в отдельном месте.
"Если выяснится, что правила продажи нарушены, то торговцам придется возмещать ущерб, нанесенный покупателям, а мы, если потребуется, будем решать дальнейшую судьбу такой продукции", – сказала Кеблене.
Исследование показало, что больше всего продуктов выбрасывают жители Клайпеды, Шяуляй, Мариямполе и Паневежиса.
Данные исследования Spinter tyrimаi показали, что сейчас товары с истекшим сроком годности выбрасывает каждый второй житель страны.