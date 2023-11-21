Торговый центр Ozas объявляет время тишины, посетителям раздают специальные ленты

 
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Prekybos ir pramogų centras „Ozas“
Prekybos ir pramogų centras „Ozas“
ФОТО: Įmonės nuotr.
Торгово-развлекательный центр Ozas - стал первым ТЦ в Литве, в котором в определенное время будут приглушать освещение и выключать музыку, а для людей-аутистов откроется специальная зона отдыха.

Время тишины будет соблюдаться каждый вторник с 10 до 11.30 ч. Так ТЦ хочет создать более уютные условия для людей-аутистов.

"Мы стремимся к всестороннему вовлечению и партнерству, поскольку понимаем, что все мы разные, поэтому важно быть открытыми, чтобы люди с невидимой глазу недееспособностью могли чувствовать себя полноценными членами общества. Аутизм - одна из невидимых болезней, поэтому таким людям сложно рассчитывать на понимание и помощь", – сказала глава Ozas Ина Аугулене.

С 21 ноября в информационном центре ТЦ Ozas можно взять специальную ленточку "Незаметного подсолнуха недееспособности". Люди с незаметными глазу расстройствами могут носить такие ленточки, чтобы их заметили окружающие и могли понять, что таким людям нужно больше внимания, помощи и понимания.

Saulegrąžos juostelė
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