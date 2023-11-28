Торговые сети определились с графиками работы на Рождество и Новый год

Ни один из магазинов крупнейшей в Литве сети Maxima не будет работать в первый день Рождества и первый день 2024 года. 24 декабря магазины сети Maxima будут работать до 19 ч., а 26 декабря откроются на час позже — с 9 утра. 31 декабря все магазины Maxima будут работать лишь до 19 ч.
По данным Norfa, сеть будет закрыта 25 декабря и 1 января. 24 декабря магазины будут работать до 18:00, 26 декабря — с 10:00, а 31 декабря — до 20:00.
Тем временем, Lidl сообщает, что, в отличие от 2022 года, в этом году магазины раньше закроются 31 декабря, в 19 ч. Магазины Lild также будут закрыты в первый день Рождества и Новый год. Помимо сокращенного времени работы в канун Нового года, магазины Lild в Рождественский Сочельник (24 декабря) закроются в 17:00 и 26 декабря будут работать с 10:00 до 20:00.
В отличие от других сетей, 1 января в Литве будут работать 36 дежурных магазинов Rimi, однако 25 декабря они будут закрыты. 24 декабря магазины сети Rimi будут работать до 19:00, 26 декабря — с 9:00 до 20:00 и 31 декабря — до 19:00.
1 января 2024 года в Вильнюсе и Вильнюсском районе будут работать магазины Rimi, расположенные на улице Шяурес 37, Жирмуну 64, улице Кедру 4, улице Атейтес 91, В. Поцюно 8, улице Ригос 4, Видуно 4, Ерузалес 5А, Зарасу 22, Павильнёню 19, Архитекту 19, Диджиойи 28, Диджиойи 10, Пилес 10 и проспекте Гедимино.
В Каунасе и Каунасском районе магазины Rimi будут открыты на пр. Юзапавичаус 11, пр. Саванорю 346, Балтиёс 58, Варню 41, Франу 81, Варжупё 1 и Ванджёгалос 112 (Домейкава).
В Клайпеде и Клайпедском районе будут дежурить магазины Rimi, расположенные на проспекте Тайкос 139 и 64, улице Лиепоёс 27, Нидос 1 (Дерчекляй) и Дангаус 34 (Сленгяй).
Один дежурный магазин будет открыт в Алитусе, на улице Науйойи 7E-1 и в Паланге - Малуно 10. А также по одному магазину: в Мажейкяй (Жемайтиёс 38), Паневежисе (Клайпедос 82), в Шяуляй (Гегужю 30), в Тельшяй (Плунгес 4-1), в Тракай (Витауто 90), в Укмерге (Витауто 60) и в Друскининкай (Вильняус ал. 22).
В свою очередь, представители Iki сообщили, что пока еще решают вопрос о графике работы во время праздников, однако собираются обнародовать его в ближайшее время.