Торговые сети не скрывают - изменения в ассортименте есть: каких товаров станет больше

Уже в прошлом году журналисты писали, что некоторые торговые сети изымают из продажи товары, которые пользуются небольшим спросом. Сообщалось, что цель таких действий - увеличение места для продуктов. В магазинах сети Maxima это коснулось в основном промтоваров.

Представитель сети Rimi Lietuva Даля Ченкене сказала, что сейчас на прилавках расширяют ассортимент дешевых товаров.

"Больших изменений в ассортименте нет, но в последнее время из-за инфляции, изменения привычек покупателей и роста цен ассортимент оптимизируют и меняют: на прилавках расширяют количество более дешевых товаров. Правда, ассортимент товаров Premium сохраняется", – сказала она.