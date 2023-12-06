Торговые центры Akropolis представили время работы в праздники

Кинотеатры и ледовые арены будут работать как обычно, только в шяуляйском Akropolis каток будет работать дольше - до 22 ч.

Ermitažas в вильнюсском Akropolis откроется в 9 ч. и будет работать до 22 ч.

В шяуляйском Akropolis 26 декабря Eurovaistinė закроется в 20 ч., а в клайпедском - в 21 ч.

26 декабря в Akropolis магазины и места услуг будут работать с 10 до 21 ч., рестораны и кафе - с 10 до 22 ч., с 9 ч. откроются магазины Maxima и аптеки Eurovaistinė.

25 декабря все четыре ТЦ Akropolis работать не будут.

В каунасском Akropolis 24 декабря магазины и рестораны будут работать до 17 ч., Forum cinemas – до 16 ч., Eurovaistinė – до 18 ч., а Maxima XXX до 19 ч.

В шяуляйском и клайпедском Akropolis магазины Maxima“будут работать до 19 ч., а аптека Eurovaistinė - до 18 ч.

В вильнюсском Akropolis банковские отделения и кинотеатр будут работать до 16 ч., а магазин Maxima и аптека Eurovaistinė - до 19 ч., магазин Ermitažas – до 18 ч.

24 декабря в ТЦ Akropolis рестораны, магазины и места развлечений закроются в 17 ч., правда, есть несколько исключений.

В вильнюсском и клайпедском Akropolis 26 декабря банковские отделения работать не будут, в шяуляйском – закроются раньше.

В каунасском Akropolis Maxima XXX откроется в 9 ч. и будет работать до 22 ч., Eurovaistinė будет работать с 9 до 21 ч., а другие магазины и места развлечений - по обычному графику.

31 декабря рестораны, магазины, почтовые отделения, Maxima, Eurovaistinė и Ermitažas закроются в 19 ч., банковские отделения также закроются в 19 ч., а в клайпедском Akropolis банки закроются в 18 ч.

В каунасском Akropolis магазины и места предоставления услуг, рестораны и кафе закроются в 17 ч., Eurovaistinė и Maxima XXX – в 19 ч.

Ледовые арены в Клайпеде и Шяуляй закрощтся в 19 ч., в Вильнюсе – в 19.30 ч.

Кинотеатр в столичном Akropolis закроется в 16 ч., в Клайпеде - в 19 ч., в Шяуляй – в 20 ч.

1 января магазины, банковские отделения и почта в ТЦ Akropolis

работать не будут.

В клайпедском и шяуляйском Akropolis не будет работать ледовая арена, а в Вильнюсе каток будет работать с 12 до 21 ч.