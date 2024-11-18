Торговец подержанными машинами Longo Group планирует экспансию в Литве

„Литва важна для компании, потому что здесь мы зарабатываем почти половину наших доходов. В Литве больше всего людей и больше всего автомобилей. Кроме того, экономика Литвы растет, она выглядит гораздо лучше, чем экономика Эстонии и Латвии“, - заявил Церпс на семинаре для инвесторов в четверг, сообщает LETA.
В начале ноября компания выпустила облигации на 10 млн евро. На средства, привлеченные от облигаций, Longo профинансирует развитие — закупит новые автомобили и расширит работу географически. К 2028 году группа планирует увеличить свой доход до 160 млн евро.
В 2023 году группа получила 47,8 млн евро доходов, в 2022 году – 46,2 млн евро. В первом полугодии этого года группа получила 22,6 млн евро дохода, или на 8% меньше, чем год назад, заработала 620 тысяч евро прибыли до налогов, процентов и амортизации (EBITDA).
В первом полугодии 48% доходов группы Longo составил продажи автомобилей в Литве, 27% – в Латвии, 20% – в Эстонии, 5% - в Польше.
Основанная в Латвии в 2018 году, Longo Group управляет девятью дочерними компаниями в странах Балтии, Польше, Нидерландах, Бельгии и Германии.