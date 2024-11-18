Торговец подержанными машинами Longo Group планирует экспансию в Литве

„Литва важна для компании, потому что здесь мы зарабатываем почти половину наших доходов. В Литве больше всего людей и больше всего автомобилей. Кроме того, экономика Литвы растет, она выглядит гораздо лучше, чем экономика Эстонии и Латвии“, - заявил Церпс на семинаре для инвесторов в четверг, сообщает LETA.

В начале ноября компания выпустила облигации на 10 млн евро. На средства, привлеченные от облигаций, Longo профинансирует развитие — закупит новые автомобили и расширит работу географически. К 2028 году группа планирует увеличить свой доход до 160 млн евро.