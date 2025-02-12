Торговцы удивлены предложением Жемайтайтиса ввести запрет на работу магазинов в воскресенье

Председатель „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис на прошлой неделе на своей странице в Facebook представил идею ввести запрет на работу мест розничной торговли в воскресные дни и по праздникам (это коснулось бы мест торговли площадью 300 кв. м и больше).
Подобные идеи рождаются во время работы каждого нового парламента. В 2023 г. предлагалось запретить работу магазинов площадью больше 500 кв. м. Такой порядок предлагал консерватор Андрюс Купчинскас.
В 2016 г с похожим предложением выступали социал-демократы Бируте Весайте и Оринта Лейпуте, они предлагали запретить магазинам работать в 6 праздников – 1 января, 16 февраля, 11 марта, 6 июля и в первые дни Рождества и Пасхи.
Исполнительный директор Ассоциации торговых компаний Руа Вайнене сказала Delfi, что проект еще не зарегистрирован и подчеркнула, что есть немало несоответствий в словах Жемайтайтиса.
„То, что он пишет в фейсбуке, не совпадает с тем, что предложено в проекте. Он говорит о праве работников на воскресный отдых, о том, что в этот день могут не работать торговые центры, упоминает многие магазины.
Но в проекте речь идет только о 5 крупных сетях. Это специальный закон, который коснется крупных сетей“, – сказала Вайнене.
По ее словам, этот закон регламентирует отношения крупных торговых сетей с поставщиками.
„Но ввести в него ограничение времени работы – с точки зрения права неуместно. Этот закон регламентирует отношения с поставщиками, а это уже вопрос отношений с покупателями“, – сказала она.
Вайнене прибавила, что не знает, кто может одобрить подобное предложение, поскольку оно „не выдерживает никакой критики“.
„Депутат говорит, что работникам нужен выходной в воскресенье, но погодите, только работникам 5 сетей нужен выходной в этот день? А работникам других магазинов нет? Этот аргумент неуместен“, – сказала собеседница.
По нынешнему предложению, в выходные не смогут работать только работники этих 5 сетей. А магазины Depo и Senukai смогут работать.
„Все работают, а они - нет. (...) Не очень согласованы условия конкуренции“, – сказала Вайнене.
Основатель сети Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что предложение не нанесет вреда торговцам, но покупатели будут недовольны.
„Выходной для работников - это хорошо, торговым центрам все равно, они и за 6 дней продадут то же самое. А некоторые расходы зависят от числа рабочих дней, например, охрана, электричество, (расходы станут меньше). Но потребители будут недовольны, они привыкли, что магазины в воскресенье работают. Сначала будет волна недовольства“, – считает предприниматель.
Он заметил, правда, что немногие работники хотят работать в воскресные дни и в праздники. Но он поднял вопрос, что будет, если выпадет воскресный день, а потом несколько праздничных?
„Иногда бывает после Сочельника и Рождества - воскресенье, что магазины 4 дня работать не будут? Я часто на Рождество езжу кататься на лыжах в горы, так там в Рождество на полдня открываются магазины“, – заметил Дундулис.
Пресс-секретарь Iki Гинтаре Китове сказала, что цель таких идей понятна.
„Именно по этой причине магазины не работают в первый день Рождества, Нового года (в этот день работает несколько магазинов). Только если будут думать о серьезных переменах, просьба подумать о поддержании открытого диалога с представителями торговли, чтобы была польза не только для работников, но и покупателей, чтобы сохранить одинаковые конкурентные условия для всех игроков на рынке“, – сказала она.
Пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене подчеркнула, что для компании главное - удовлетворение потребностей клиентов.
„Каждый выбирает удобное время. Пенсионеры утро рабочего дня, другие вечер после работы или же выходные, если человек по рабочим дням работает допоздна“, – заметила она.
По ее словам, продавцы в магазинах Rimi работают по разным графикам, все зависит от того, как им удобнее.
Представитель Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене указала, что их сеть не комментирует предложения, а принятые законы выполняет.
Lidl Lietuva также не обсуждала предложения и указала, что этот вопрос прокомментирует ассоциация, объединяющая сети.
Председатель профсоюза „Солидарность“ Кристина Крупавичене сказала Delfi, что такие инициативы должны быть обсуждены всесторонне.
„У нас был профсоюз магазинов Drogаs, там в воскресные дни работали женщины, у которых есть малолетние дети. Им приходилось думать, куда девать ребенка в воскресенье, чтобы дополнительно заработать. Людям такая практика нравилась“, – сказала Крупавичене.
По ее словам, непонятно, понравится ли новый порядок всем работникам и клиентам магазинов.
„Если иметь в виду людей, которые по рабочим дням работают, а в выходные ездят за покупками. Я думаю, что такие решения надо широко обсуждать с обществом, со всеми заинтересованными группами, а не просто взять, придумать и запретить.
Когда мы сделали выходные на Рождество и Пасху, понимали, что люди хотят эти дни провести с семьями. Но, возможно, есть люди, которым удобно работать в воскресенье“, – сказала Крупавичене.