Торговцы удивлены предложением Жемайтайтиса ввести запрет на работу магазинов в воскресенье

Он заметил, правда, что немногие работники хотят работать в воскресные дни и в праздники. Но он поднял вопрос, что будет, если выпадет воскресный день, а потом несколько праздничных?

„Иногда бывает после Сочельника и Рождества - воскресенье, что магазины 4 дня работать не будут? Я часто на Рождество езжу кататься на лыжах в горы, так там в Рождество на полдня открываются магазины“, – заметил Дундулис.

„Именно по этой причине магазины не работают в первый день Рождества, Нового года (в этот день работает несколько магазинов). Только если будут думать о серьезных переменах, просьба подумать о поддержании открытого диалога с представителями торговли, чтобы была польза не только для работников, но и покупателей, чтобы сохранить одинаковые конкурентные условия для всех игроков на рынке“, – сказала она.