Торговцы готовятся к переменам: с мая в Литве изменится порядок расчета наличными

Например, если человек платит по счетам, эти суммы округляться не будут. Алгоритм сложный. Программистам кое-как удалось его внедрить в кассовые аппараты, но как кассиру отвечать на вопрос, почему он дает больше или меньше сдачи, чем показывает счет? У кассиров не будет времени на разъяснения. Все кажется просто, пока не возьмешь конкретный пример“, – сказала Вайнене.