Торговцы готовятся к переменам: с мая в Литве изменится порядок расчета наличными

Центробанк Литвы отмечает, что перемены ждут жителей с мая 2025 года. Округлять будут окончательную сумму счета при оплате счетов наличными.
Кроме того, будут округлять возвращаемую покупателю сумму наличными, если он вернет товар или деньги за некачественную услугу.
Общую сумму счета будут округлять по математическому правилу: в меньшую или большую сторону до ближайших 5 центов (до цифры на 5 или 0).
Примеры округления:
Округление нейтрально по отношению к покупателю или торговцу. При округлении счета покупатель платит на 1 или 2 цента меньше или на 1 или 2 цента больше. В долгосрочном периоде эта разница сравняется.
Центробанк Литвы рекомендует округлять суммы при наличном расчете, благодаря чему не придется чеканить монеты достоинством в 1 и 2 евроцента или покупать их у других стран. Согласно подсчетам, 2 млн. евро по 1 и 2 евроцента жители Литвы потеряли, ежегодно теряется по 0,3 млн. евро.
Производство этих монет стоит дороже самих монет.
Монеты теряются или оказываются в копилках, карманах, шкафчиках, машинах, фонтанах. Поскольку эти монеты нужны, чтобы отдавать сдачу, ЦБ вынужден регулярно их чеканить и пускать в оборот.
Директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене обратила внимание на то, что монеты достоинством в 1 и 2 евроцента не исчезнут, ими можно будет платить за покупки всю жизнь. Только сумму будут округлять и новые монеты не будут чеканить, их будет меньше в обороте.
„От них нельзя отказаться, ведь это валюта ЕС – евро. Такой джаз с округлением наблюдается в небольшом числе стран. Мы не предлагали таких перемен и считаем, что люди к этому не готовы. Победил аргумент ЦБ, что центы не возвращаются, где-то оседают, может, в копилках, карманах, шкафчиках, может, их бросают в фонтаны.
Одним словом, они пропадают, а новые чеканить дорого, поэтому решили, что людям эти центы не нужны. Но если спросить у людей, наверное, мнения были бы разными“, – сказала Вайнене.
По ее словам, правила округления сложные, поэтому путаница будет.
Она считает, что будет чувствоваться возмущение со стороны людей – пока информации об округлении люди получают немного.
Вайнене заметила, что некоторым кажется, что доминирует безналичный расчет, но на деле это не так - наличный расчет составляет половину платежей.
„Округление коснется только наличного расчета. Представьте себе, какой громоздкий процесс включится, ведь сумма будет зависеть от того, как будут оплачивать счет – картой или наличными. Это только кажется, что все мы знаем правила округления, но ситуации будут разные, не все округляют.
Например, если человек платит по счетам, эти суммы округляться не будут. Алгоритм сложный. Программистам кое-как удалось его внедрить в кассовые аппараты, но как кассиру отвечать на вопрос, почему он дает больше или меньше сдачи, чем показывает счет? У кассиров не будет времени на разъяснения. Все кажется просто, пока не возьмешь конкретный пример“, – сказала Вайнене.
Владелец сети Norfа Дайнюс Дундулис сказал Delfi, что к переменам больше готовятся те, кто программирует кассовые аппараты. Тут проблем нет.
„Мне хочется, чтобы общество оставалось спокойным. Если общество принимает изменения спокойно – я оцениваю это положительно. Если отрицательно, тогда нехорошо. Торговцам на самом деле все равно. По теории вероятности в одном случае заплатят больше, в другом меньше. В результате то на то получается“, – сказал Дундулис.
Он обратил внимание на то, что люди чаще оплачивают счета картами, а в таких случаях никакого округления не будет.
„При наличном расчете лучше округлять, ведь мы на самом деле напрасно тратим время на такие ничтожные суммы. Автомат иногда не принимает эту мелочь, кассиру приходится решать проблему, а сам человек не видит в этих деньгах ценности, они почти мешают“, – заметил Дундулис.
Представитель Iki Гинтаре Китове сказала Delfi, что сейчас к переменам ведется подготовка, до указанной даты системы будут подготовлены.
„Округление автоматически при наличном расчете будут проводить кассовые аппараты. Места для интерпретации не будет“, – указала она.
Представитель Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что в начале конечно же будут некоторые вызовы, но чтобы они как можно меньше волновали покупателей, сейчас ищут наиболее удобные решения.
„Конечно же мы параллельно призываем покупателей интересоваться грядущими переменами“, – сказала она.
Представитель Lidl Антанас Бубнялис заметил, что кассовые аппараты из-за этих изменений менять не придется, будет обновлено программное обеспечение. Он также заметил, что новшество не повлияет на цены, ведь округлять будут общую сумму счета, а не цену на каждый товар в отдельности.