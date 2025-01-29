Торговая сеть российского капитала Mere – в эпицентре скандала и по-прежнему расширяется: почему люди туда идут

Глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что жителям сеть нравится своими доступными ценами.
„Люди небогатые, они ищут, где можно купить дешевле. Они нелояльным ценности их не волнуют, это синдром выживания“, – сказал он.
Визицкас заметил, что купить там можно не все товары.
„Там нет свежего мяса, выбор маленький, но если человек сталкивается с экономическими проблемами, он покупает там что-то и может это приготовить. Можно сказать, каша из топора, что-то в этом роде“, – сказал он.
По словам Визицкаса, Mere действует так, что каждый директор магазина индивидуально подбирает товары, какие его интересуют, поставщики предлагают хорошие цены, ниже, чем на рынке.
„Им должно оставаться не меньше 32% прибыли“, – сказал он.
„Эта модель действует, потому что пользователь ищет низкие цены, 30% на дороге не валяются. Другой момент – поставщики работают с сетью, значит, их такая модель устраивает, они быстрее получают деньги, если товар продают по доступной цене. Это значит, что вокруг цены слишком высокие“, – сказал Визицкас.
Визицкас уверен, что скандал с фальшивыми товарами на деятельности Mere не скажется. Он заметил, что если подтвердится, что в магазинах продавали фальсификаты, его это не удивит.
„Сложно удивить. Мы все чаще видим надписи в магазинах, что товар отзывают с рынка, его просят вернуть. Это показывает, что система качества пропускает товары, позволяет людям их покупать, есть, отравиться, а потом, когда кто-то поднимет шум, отзывает с рынка.
Но как отозвать нанесенный здоровью ущерб? Никак. Тут что-то не так с системой контроля. Так что говорить о Mere, у которого нет ресурсов для этого, есть только заведующая, которая решает, брать товар или нет“, – сказал Визицкас.
„Через 1-2 недели о скандале забудут, все будут ходить дальше“, – прибавил он.
Магазины российского капитала Mere продолжают работу в Литве и после того, как Россия начала войну с Украиной. Магазины открылись с 2020 года. Первый магазин был открыт на окраине Каунаса. Сеть не пользуется рекламой, информирует о своих магазинах в социальной сети Facebook.
Месяц назад магазин этой сети был открыт в Авиженяй (Вильнюсский район).
В июле 2024 года Delfi писал, что компания Valientė, управляющая сетью в Литве, в 2023 году получила больше прибыли, чем в 2022 - 50 млн., годом ранее - 37. Чистая прибыль выросла с 18 600 до 691 000 евро.
На сайте Mere сообщается о 26 магазинах, но пока нет информации о новых. Полиция сообщила, что обыски провели в 29 магазинах Mere.
Магазины этой сети работают в Румынии, Латвии, Германии, Эстонии, Испании и Польше.