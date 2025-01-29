Торговая сеть российского капитала Mere – в эпицентре скандала и по-прежнему расширяется: почему люди туда идут

Несмотря на то, что сеть Mere российского капитала, жители все еще охотно делают покупки в этих магазинах, сеть увеличивает число торговых точек в Литве. Во вторник правоохрана сообщила, что в ноябре 2024 года было начато расследование в связи с продажей возможно контрафактных средств бытовой химии в магазинах этой сети, в ходе расследования в магазинах Mere провели обыски. Глава портала Pricer.lt сказал, что люди туда идут ради более низких цен, поэтому скандал на результаты торговли, скорее всего, не повлияет.