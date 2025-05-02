2025.05.02 14:26

Торговая сеть Maxima ищет 500 работников

 
ru.DELFI.lt
„Maxima“ Vilniaus „Akropolyje“
„Maxima“ Vilniaus „Akropolyje“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Литовская торговая сеть Maxima интенсивно готовится к лету. На лето компания ищет 500 новых работников. Людям предлагают удобный для летнего периода график работы, бесплатное проживание у моря, горячие обыеды и ежемесячные премии.

Maxima сообщает, что сейчас ищет работников на курортах у моря – в Паланге, Швентои и Ниде, а также в озерном крае: в Игналине, Молетай, Зарасай. Ищут работников также в Вильнюсе и Каунасе.

Больше всего работников летом требуется в магазины. Представитель Maxima LT Аурика Филиманавичене заметила, что нужны кассиры, работники в зале, грузчики. В больших магазинах укрепляют также команды в цехах, нужны повара, работники в цехах, в сфере логистики требуются специалисты по оформлению заказов, работники у рампы. Опыт работы кандидатам не требуется.

„Мы всему научим, предоставим все необходимое. Кроме того, сезонные работники, как и постоянные, смогут пользоваться теми же социальными пакетами, которые указаны в Коллективном соглашении, за хорошие результаты ждут премии. Мы предлагаем и удобный график работы: четыре выходных и четыре рабочих дня. Практика показала, что такая модель позволяет коллегам сочетать работу с досугом“, – сказала Филиманавичене.

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