Торговая сеть Maxima ищет 500 работников

Maxima сообщает, что сейчас ищет работников на курортах у моря – в Паланге, Швентои и Ниде, а также в озерном крае: в Игналине, Молетай, Зарасай. Ищут работников также в Вильнюсе и Каунасе.

Больше всего работников летом требуется в магазины. Представитель Maxima LT Аурика Филиманавичене заметила, что нужны кассиры, работники в зале, грузчики. В больших магазинах укрепляют также команды в цехах, нужны повара, работники в цехах, в сфере логистики требуются специалисты по оформлению заказов, работники у рампы. Опыт работы кандидатам не требуется.