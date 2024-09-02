Топливо в Литве продолжает дешеветь

В сообщении указывается, что средние оптовые цены на электроэнергию были на 12 проц. выше, чем неделю назад. На мировых рынках нефть марки Brent подорожала на 2,7 проц., природный газ – на 0,4 проц. По сравнению с предыдущей неделей потоки импорта природного газа через Клайпедский терминал СПГ увеличились на 127 проц., указывает агентство.
По данным ЛАЭ, газовые хранилища Европы в настоящее время заполнены примерно на 92,4 проц. На прошлой неделе они были заполнены на 91,2 проц., а год назад заполненность хранилищ составляла почти 93 проц.