2024.09.02 16:08

Топливо в Литве продолжает дешеветь

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Degalai
Degalai
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

На прошлой неделе в Литве продолжило дешеветь топливо: цены на бензин снизились на 0,8 проц., на дизельное топливо – на 0,6 проц. По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), цена на биотопливо по сравнению с прошлой неделей выросла на 1,17 проц. и достигла 18,97 евро/МВтч, однако биотопливо все равно остается дешевле, чем в прошлом году.

В сообщении указывается, что средние оптовые цены на электроэнергию были на 12 проц. выше, чем неделю назад. На мировых рынках нефть марки Brent подорожала на 2,7 проц., природный газ – на 0,4 проц. По сравнению с предыдущей неделей потоки импорта природного газа через Клайпедский терминал СПГ увеличились на 127 проц., указывает агентство.

По данным ЛАЭ, газовые хранилища Европы в настоящее время заполнены примерно на 92,4 проц. На прошлой неделе они были заполнены на 91,2 проц., а год назад заполненность хранилищ составляла почти 93 проц.

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