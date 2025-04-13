ТОП-10 ресторанов с самыми вкусными блинами в Вильнюсе

Taste Map | Tech Cafe
ул. Антакальнё, 17, Вильнюс
Taste Map Tech Cafe – семейный ресторан в парке Сапег.
Блины в Taste Map | Tech Cafe: американские с жареным в кофейном сиропе бочком, кленовым сиропом и с орехами пекан – 8,9 евро. Домашние сырники с карамелью или вареньем, греческим йогуртом, ягодами и моренгами – 8,7 евро.
Stebuklai | Katedra
Ул. Л.Стуокос–Гуцявичаус, 1, Вильнюс
Stebuklai | Katedra – ресторан гида Michelin, предлагающий поздние завтраки, в том числе и блины.
Блины в Stebuklai | Katedra: корзинка Crêpe с яйцом, икрой форели, соусом из йогурта и трюфелей и маслом на травах – 15 евро. Сырники со сметаной, вишневым вареньем и лесными ягодами – 12 евро.
Tamago
ул. Миндауго, 16 – 50A, Вильнюс
Tamago – кафе, пронизанное культурой японской и корейской кухни, в котором можно заказать поздние завтраки.
Блины в Tamago: японские блины с жареным бочком и мисо-маслом – 10 евро. Японские блины со сгущенным молоком из роз и матчей – 10 евро. Блин кимчи – 8,2 евро.
Telegrafas
ул. Университето,14, Вильнюс
Ресторан гида Michelin в гостинице Grand Hotel Vilnius.
Блины в Telegrafas: блинчики Crêpes Suzette с карамелизированными дольками апельсина и соусом Grand Marnier и сырники со сметаной, тертыми ягодами и сахарной пудрой (блины – это блюдо позднего завтрака, который стоит 65 евро на человека (включено игристое вино).
Backstage cafe | Senamiestis
ул. Вокечу, 6, Вильнюс
Backstage cafe – дом сортового кофе.
Блины в Backstage cafe Senamiestis: творожные сырники по бабушкиному рецепту с домашним вареньем и сметаной – 6,9 евро (2 сырника) или 8 евро (3 сырника). Соленые сырники с бочком, обжаренным в кленовом сиропе, кремом из козьего сыра и травами – 8,2 евро (2 сырника) или 9,3 евро (3 сырника).
„Неринга“
проспект Гедиминаса, 23, Вильнюс
Neringa – легендарный вильнюсский ресторан.
Блины в „Неринге“: блинчики Flambé со взбитыми сливками и ягодами, которые готовят на глазах у клиента – 10 евро.
Rotonda
ул. Барборос Радвилайтес, 6A, Вильнюс
Rotonda – возрожденное современное кафе-мороженное с ностальгической историей.
Блины в Rotonda: блины с бочком и кленовым сиропом – 10 евро. Блины с кремом из рикотты и ягодами – 10 евро. Сырники со сметаной и ягодами – 11 евро.
Gloria
ул. Лигонинес, 5, Вильнюс
Gloria – ресторан с сезонным меню.
Блины в Gloria: домашние сырники с сезонными ягодами – 12 евро. Блины с осетровой икрой (30 г) и сметаной – 59 евро.
Brussels Mussels Stadium
ул. Ринктинес, 5, Вильнюс
Brussels Mussels Stadium – ресторан бельгийского стиля с уютной террасой.
Блины в Brussels Mussels Stadium: сырники с малиновым вареньем и сметаной – 9 евро. Бельгийская вафля Liege с сахарной пудрой – 7 евро. Бельгийская вафля Liege со сливками – 7 евро. Бельгийская вафля Liege с карамелью и мороженым – 8 евро.
Stiklių taverna
ул. Гаоно, 7, Вильнюс
Stiklių taverna – элегантный ресторан литовской кухни.
Блины в Stiklių taverna: картофельные блины с соленым лососем и сметаной – 18 евро, картофельные блины со сметаной – 13 евро.
Medininkai
ул. Аушрос Варту, 8-1, Вильнюс
Medininkai – жемчужина аутентичной литовской кухни.
Блины в Medininkai“: картофельные блины с лососем – 7,9 евро. Блины по-жемайтийски – 7,5 евро. Кедайняйские блины – 7,5 евро. Блинчики с творогом – 7 евро.