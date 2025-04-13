2025.04.13 07:06

ТОП-10 ресторанов с самыми вкусными блинами в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Mamų virtuvė
Mamų virtuvė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Портал madeinvilnius.lt представляет ТОП-10 экскурсовода Tablein по вильнюсским ресторанам с самыми вкусными блинами.

Taste Map | Tech Cafe

ул. Антакальнё, 17, Вильнюс

Taste Map Tech Cafe – семейный ресторан в парке Сапег.

Блины в Taste Map | Tech Cafe: американские с жареным в кофейном сиропе бочком, кленовым сиропом и с орехами пекан – 8,9 евро. Домашние сырники с карамелью или вареньем, греческим йогуртом, ягодами и моренгами – 8,7 евро.

Stebuklai | Katedra

Ул. Л.Стуокос–Гуцявичаус, 1, Вильнюс

Stebuklai | Katedra – ресторан гида Michelin, предлагающий поздние завтраки, в том числе и блины.

Блины в Stebuklai | Katedra: корзинка Crêpe с яйцом, икрой форели, соусом из йогурта и трюфелей и маслом на травах – 15 евро. Сырники со сметаной, вишневым вареньем и лесными ягодами – 12 евро.

Tamago

ул. Миндауго, 16 – 50A, Вильнюс

Tamago – кафе, пронизанное культурой японской и корейской кухни, в котором можно заказать поздние завтраки.

Блины в Tamago: японские блины с жареным бочком и мисо-маслом – 10 евро. Японские блины со сгущенным молоком из роз и матчей – 10 евро. Блин кимчи – 8,2 евро.

Telegrafas

ул. Университето,14, Вильнюс

Ресторан гида Michelin в гостинице Grand Hotel Vilnius.

Блины в Telegrafas: блинчики Crêpes Suzette с карамелизированными дольками апельсина и соусом Grand Marnier и сырники со сметаной, тертыми ягодами и сахарной пудрой (блины – это блюдо позднего завтрака, который стоит 65 евро на человека (включено игристое вино).

Backstage cafe | Senamiestis

ул. Вокечу, 6, Вильнюс

Backstage cafe – дом сортового кофе.

Блины в Backstage cafe Senamiestis: творожные сырники по бабушкиному рецепту с домашним вареньем и сметаной – 6,9 евро (2 сырника) или 8 евро (3 сырника). Соленые сырники с бочком, обжаренным в кленовом сиропе, кремом из козьего сыра и травами – 8,2 евро (2 сырника) или 9,3 евро (3 сырника).

„Неринга“

проспект Гедиминаса, 23, Вильнюс

Neringa – легендарный вильнюсский ресторан.

Блины в „Неринге“: блинчики Flambé со взбитыми сливками и ягодами, которые готовят на глазах у клиента – 10 евро.

Rotonda

ул. Барборос Радвилайтес, 6A, Вильнюс

Rotonda – возрожденное современное кафе-мороженное с ностальгической историей.

Блины в Rotonda: блины с бочком и кленовым сиропом – 10 евро. Блины с кремом из рикотты и ягодами – 10 евро. Сырники со сметаной и ягодами – 11 евро.

Gloria

ул. Лигонинес, 5, Вильнюс

Gloria – ресторан с сезонным меню.

Блины в Gloria: домашние сырники с сезонными ягодами – 12 евро. Блины с осетровой икрой (30 г) и сметаной – 59 евро.

Brussels Mussels Stadium

ул. Ринктинес, 5, Вильнюс

Brussels Mussels Stadium – ресторан бельгийского стиля с уютной террасой.

Блины в Brussels Mussels Stadium: сырники с малиновым вареньем и сметаной – 9 евро. Бельгийская вафля Liege с сахарной пудрой – 7 евро. Бельгийская вафля Liege со сливками – 7 евро. Бельгийская вафля Liege с карамелью и мороженым – 8 евро.

Stiklių taverna

ул. Гаоно, 7, Вильнюс

Stiklių taverna – элегантный ресторан литовской кухни.

Блины в Stiklių taverna: картофельные блины с соленым лососем и сметаной – 18 евро, картофельные блины со сметаной – 13 евро.

Medininkai

ул. Аушрос Варту, 8-1, Вильнюс

Medininkai – жемчужина аутентичной литовской кухни.

Блины в Medininkai“: картофельные блины с лососем – 7,9 евро. Блины по-жемайтийски – 7,5 евро. Кедайняйские блины – 7,5 евро. Блинчики с творогом – 7 евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии