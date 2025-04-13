ТОП-10 ресторанов с самыми вкусными блинами в Вильнюсе

Блины в Stebuklai | Katedra: корзинка Crêpe с яйцом, икрой форели, соусом из йогурта и трюфелей и маслом на травах – 15 евро. Сырники со сметаной, вишневым вареньем и лесными ягодами – 12 евро.

Stebuklai | Katedra – ресторан гида Michelin, предлагающий поздние завтраки, в том числе и блины.

Блины в Taste Map | Tech Cafe: американские с жареным в кофейном сиропе бочком, кленовым сиропом и с орехами пекан – 8,9 евро. Домашние сырники с карамелью или вареньем, греческим йогуртом, ягодами и моренгами – 8,7 евро.

Блины в Telegrafas: блинчики Crêpes Suzette с карамелизированными дольками апельсина и соусом Grand Marnier и сырники со сметаной, тертыми ягодами и сахарной пудрой (блины – это блюдо позднего завтрака, который стоит 65 евро на человека (включено игристое вино).

Блины в Tamago: японские блины с жареным бочком и мисо-маслом – 10 евро. Японские блины со сгущенным молоком из роз и матчей – 10 евро. Блин кимчи – 8,2 евро.

Tamago – кафе, пронизанное культурой японской и корейской кухни, в котором можно заказать поздние завтраки.

Блины в Backstage cafe Senamiestis: творожные сырники по бабушкиному рецепту с домашним вареньем и сметаной – 6,9 евро (2 сырника) или 8 евро (3 сырника). Соленые сырники с бочком, обжаренным в кленовом сиропе, кремом из козьего сыра и травами – 8,2 евро (2 сырника) или 9,3 евро (3 сырника).

„Неринга“

проспект Гедиминаса, 23, Вильнюс

Neringa – легендарный вильнюсский ресторан.

Блины в „Неринге“: блинчики Flambé со взбитыми сливками и ягодами, которые готовят на глазах у клиента – 10 евро.

Rotonda

ул. Барборос Радвилайтес, 6A, Вильнюс

Rotonda – возрожденное современное кафе-мороженное с ностальгической историей.