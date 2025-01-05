Только 8% жителей Литвы имеют детальный финансовый план на 2025 год

По данным опроса, каждый десятый (8 проц.) респондент подготовил подробный финансовый план на год, 37 проц. представили, но не записали свои финансовые цели, еще 24 проц. не имеют плана, но намерены составить. Каждый четвертый (26 проц.) респондент говорит, что у него нет плана и он не собирается его составлять.
По мнению руководителя литовского филиала банка Citadele Дарюса Бурдайтиса, составление бюджета – единственный способ иметь здоровые отношения с деньгами. По его словам, финансовое положение человека в течение года может существенно измениться: доходы могут увеличиться или уменьшиться, могут возникнуть новые финансовые цели и обязательства.
„По крайней мере, один раз в год рекомендуется тщательно проанализировать свои расходы, переоценить свои потребности и составить бюджетный план на предстоящий год. (…) Хотя может быть неприятно углубляться в свои расходы, поскольку мы знаем, что тратиться не следует, и нам стыдно за это, только увидев конкретную сумму, мы можем оценить ее влияние на наши финансы и предпринять соответствующие действия“, - цитируется в сообщении Д. Будрайтис.
По мнению Д. Будрайтиса, когда речь идет о важнейших финансовых целях, каждый должен накопить финансовую подушку, равную как минимум 6-месячному доходу, которая выручит в случае болезни, потери работы или смены карьерного направления.
Еще одно важное правило – расходы не должны превышать доходы, и каждый месяц не менее 10 проц. доходов следует откладывать на сбережения.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии в декабре 2024 года провело исследовательское агентство Norstat. В ходе онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 500 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.