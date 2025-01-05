Только 8% жителей Литвы имеют детальный финансовый план на 2025 год

По данным опроса, каждый десятый (8 проц.) респондент подготовил подробный финансовый план на год, 37 проц. представили, но не записали свои финансовые цели, еще 24 проц. не имеют плана, но намерены составить. Каждый четвертый (26 проц.) респондент говорит, что у него нет плана и он не собирается его составлять.

По мнению руководителя литовского филиала банка Citadele Дарюса Бурдайтиса, составление бюджета – единственный способ иметь здоровые отношения с деньгами. По его словам, финансовое положение человека в течение года может существенно измениться: доходы могут увеличиться или уменьшиться, могут возникнуть новые финансовые цели и обязательства.