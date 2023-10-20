Tez Tour больше не будет летать в Шарм-эш-Шейх

 
ru.DELFI.lt
Šarm aš Šeichas
Šarm aš Šeichas
ФОТО: DELFI / Modesta Meškė

Крупнейший литовский туроператор Tez Tour с 3 ноября не будет летать на Синайский полуостров, в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет). Такое решение было принято с учетом изменения потребностей клиентов.

"В ближайшее время мы не видим перспективы развития туризма в этом регионе. Мы следим за изменением предпочтений путешественников и их пожеланиями, поэтому, чтобы как можно скорее восполнить потребности на зимний сезон, будем концентрироваться на других направлениях – Хургада, Тенерифе, Мадейра, ОАЭ", – сказал глава Tez Tour Александр Суков.

По его словам, с 3 ноября компания будет только возвращать отдыхающих из Шарм-эш-Шейха. Всем, кто планировал туда лететь после 3 ноября, предлагают Хургаду на западном берегу Красного моря.

Клиенты смогут выбрать и другие поездки Tez Tour, например, в Анталью, Тенерифе, на Мадейру, ОАЭ.

"Мы делаем все, чтобы отпуск наших клиентов проходил так, как запланировано, поэтому предложим самые благоприятные варианты", – подчеркнул Суков.

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