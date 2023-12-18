Терминал в Клайпеде, частично принадлежащий "Беларуськалию", безуспешно пытался оспорить санкции в суде ЕС

Как объясняется в аргументах Совета ЕС, подать иск с требованием отменить принятое решение можно в течение двух месяцев. Решение о санкциях, которое оспаривает BKT, было принято 24 февраля, опубликовано 27 февраля, двухмесячный срок, согласно процедурным правилам ЕС, отсчитывается с конца 14-го дня после публикации, то есть с 13 марта. Плюс такой срок, согласно правилам, дополнительно продлевается на 10 дней. Таким образом, подать иск против принятого решения можно было до 23 мая включительно.

Однако предприятие потерпело неудачу. Как оказалось, оно опоздало с подачей иска на один день.

BKT подал в суд после того, как 24 февраля 2023 года Совет ЕС обновил и продлил ограничительные меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией в стране и ее причастностью к российской агрессии против Украины , а также личные санкции против Лукашенко и некоторых должностных лиц. Эти предписания, среди прочего, запрещали перемещение по территории ЕС калийных удобрений из Беларуси.

Однако BKT свой иск в суд ЕС подал 24 мая. На этом основании представители Совета ЕС требовали отказать в его рассмотрении, так как иск был подан после окончания допустимого срока.

Представители терминала объясняли, что они думали, что срок для подачи отсчитывается не с конца 14-го дня после публикации решения, а с начала 15-го дня. Однако суд не стал принимать этих оправданий.

«Необходимо иметь в виду, что правила о сроках, применимые в настоящем деле, не вызывают каких-либо особых трудностей в толковании, так что … нельзя признать, что это простительная ошибка со стороны заявителя, оправдывающая отступление от строгого применения вышеуказанных правил», — говорится в постановлении суда ЕС.

В итоге иск BKT признали недопустимым и отказались рассматривать. Предприятие должно будет оплатить судебные расходы выигравшей стороны.

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