Терминал в Клайпеде, частично принадлежащий "Беларуськалию", безуспешно пытался оспорить санкции в суде ЕС

BKT подал в суд после того, как 24 февраля 2023 года Совет ЕС обновил и продлил ограничительные меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией в стране и ее причастностью к российской агрессии против Украины, а также личные санкции против Лукашенко и некоторых должностных лиц. Эти предписания, среди прочего, запрещали перемещение по территории ЕС калийных удобрений из Беларуси.
Клайпедский терминал требовал аннулировать эти решения Совета ЕС.
Однако предприятие потерпело неудачу. Как оказалось, оно опоздало с подачей иска на один день.
Как объясняется в аргументах Совета ЕС, подать иск с требованием отменить принятое решение можно в течение двух месяцев. Решение о санкциях, которое оспаривает BKT, было принято 24 февраля, опубликовано 27 февраля, двухмесячный срок, согласно процедурным правилам ЕС, отсчитывается с конца 14-го дня после публикации, то есть с 13 марта. Плюс такой срок, согласно правилам, дополнительно продлевается на 10 дней. Таким образом, подать иск против принятого решения можно было до 23 мая включительно.
Однако BKT свой иск в суд ЕС подал 24 мая. На этом основании представители Совета ЕС требовали отказать в его рассмотрении, так как иск был подан после окончания допустимого срока.
Представители терминала объясняли, что они думали, что срок для подачи отсчитывается не с конца 14-го дня после публикации решения, а с начала 15-го дня. Однако суд не стал принимать этих оправданий.
«Необходимо иметь в виду, что правила о сроках, применимые в настоящем деле, не вызывают каких-либо особых трудностей в толковании, так что … нельзя признать, что это простительная ошибка со стороны заявителя, оправдывающая отступление от строгого применения вышеуказанных правил», — говорится в постановлении суда ЕС.
В итоге иск BKT признали недопустимым и отказались рассматривать. Предприятие должно будет оплатить судебные расходы выигравшей стороны.
Ситуация с терминалом сыпучих грузов в Клайпеде
После того как в декабре 2021 года заработали санкции США против «Беларуськалия», Литва запретила перевалку белорусских удобрений через свою территорию и расторгла контракт на перевозку калия по своей железной дороге. Транзит белорусского калия через Литву остановился 1 февраля 2022 года. В июне того же года ЕС ввел новый пакет ограничений против Беларуси как соучастницы российской военной агрессии, который также включал прямые и полные санкции против «Беларуськалия».
Все это сильно ударило по клайпедскому Biriu kroviniu terminalas. После введения санкций ему пришлось уволить большинство сотрудников, обороты упали более чем в десять раз, предприятие больше не приносит прибыли. В июне 2022 года BKT в литовском суде требовал отмены запрета на перевозку белорусского калия литовской железной дорогой, но безуспешно.
Еще с 2013 года 30% акций Biriu kroviniu terminalas принадлежит «Беларуськалию». Белорусский гигант выкупил эту долю у литовского бизнесмена Игоря Удовицкого. Остальные акции фактически остались за ним: 5% принадлежит ему непосредственно, а 65% через компанию Hasenberg AG, которую он косвенно контролирует.
Во второй половине 2022 года Удовицкий попытался выкупить остальные 30% у белорусов назад, подавал запрос в литовский Совет по конкуренции. Либо там не дали разрешения на сделку, либо другие причины заставили бизнесмена отказаться от покупки, но, судя по данным реестра юрлиц, структура собственности Biriu kroviniu terminalas не изменилась. То есть 30% терминала остались за «Беларуськалием», вопреки словам Александра Лукашенко и Романа Головченко, которые в августе 2022 года возмущались тем, что у Беларуси якобы «отжали» ее собственность.