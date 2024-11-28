Telia: восстановлена связь со Швецией по кабелю в Балтийском море

Подводный кабель, используемый Telia для связи со Швецией, находится в ведении компании Arelion, которая отвечала за ремонт этого международного соединения.

Telia придерживается принципа, что загрузка любого международного соединения не может превышать 60 проц., поэтому в случае сбоя в каком-либо направлении оставшиеся два могут его полностью заменить. Постоянное увеличение пропускной способности инициируется каждый год“, - сказал А. Шемешкявичюс.

„В Литве у нас есть несколько интернет-соединений с большими резервами пропускной способности, поэтому пользователи могут быть уверены, что соединение будет работать даже в самых сложных обстоятельствах“, - цитируется в сообщении А. Шемешкявичюс.

ELTA напоминает, что полторы недели назад в Балтийском море были повреждены телекоммуникационные кабели между Литвой и Швецией, а также Германией и Финляндией. По словам директора Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантаса Виткаускаса, по действующей версии, два зафиксированных инцидента произошли далеко друг от друга, за пределами территориальных вод Литвы.

После инцидента передача данных между Финляндией и Германией была полностью прервана. Кабель длиной почти 1200 километров является единственным прямым соединением между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, включая газопроводы и электрокабели.