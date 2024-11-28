2024.11.28 17:23

Telia: восстановлена связь со Швецией по кабелю в Балтийском море

 
Доминикас Даткунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Telia
Telia
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Телекоммуникационная компания Telia сообщает, что в четверг потоки связи через Балтийское море были успешно восстановлены. Хотя через это соединение проходила почти треть международного интернет-трафика, технический менеджер Telia Андрюс Шемешкявичюс говорит, что из-за поврежденного соединения у жителей не возникло проблем со связью.

„В Литве у нас есть несколько интернет-соединений с большими резервами пропускной способности, поэтому пользователи могут быть уверены, что соединение будет работать даже в самых сложных обстоятельствах“, - цитируется в сообщении А. Шемешкявичюс.

По словам представителя Telia, Литву от негативных последствий защитила высокая пропускная способность соединений.

Telia придерживается принципа, что загрузка любого международного соединения не может превышать 60 проц., поэтому в случае сбоя в каком-либо направлении оставшиеся два могут его полностью заменить. Постоянное увеличение пропускной способности инициируется каждый год“, - сказал А. Шемешкявичюс.

Подводный кабель, используемый Telia для связи со Швецией, находится в ведении компании Arelion, которая отвечала за ремонт этого международного соединения.

ELTA напоминает, что полторы недели назад в Балтийском море были повреждены телекоммуникационные кабели между Литвой и Швецией, а также Германией и Финляндией. По словам директора Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантаса Виткаускаса, по действующей версии, два зафиксированных инцидента произошли далеко друг от друга, за пределами территориальных вод Литвы.

После инцидента передача данных между Финляндией и Германией была полностью прервана. Кабель длиной почти 1200 километров является единственным прямым соединением между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, включая газопроводы и электрокабели.

Литовские политики связывают это повреждение с активизацией деятельности России в регионе и призвали к переговорам на уровне НАТО о совместном ответе альянса. Министр обороны Германии Б. Писториус заявил, что повреждение кабелей следует расценивать как „диверсию“.

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