Telia присоединяется к акции Radarom: жертвует в пользу Украины 100 000 евро

„Решение наших работников отказаться от части бюджета на мероприятия в поддержку Украины еще раз свидетельствует о том, что мы не можем и не должны уставать помогать. Это не только финансовая поддержка, но и сигнал о том, что Литва продолжает твердо поддерживать народ Украины. Я горжусь своими коллегами, которые показали, что даже после трех лет войны мы способны сохранять сосредоточенность и осознавать необходимость помощи украинцам, которые также воюют и за нас“, – цитируются слова руководителя Telia Lietuva Гедре Каминскайте-Салтерс в сообщении.