Telia присоединяется к акции Radarom: жертвует в пользу Украины 100 000 евро

„Решение наших работников отказаться от части бюджета на мероприятия в поддержку Украины еще раз свидетельствует о том, что мы не можем и не должны уставать помогать. Это не только финансовая поддержка, но и сигнал о том, что Литва продолжает твердо поддерживать народ Украины. Я горжусь своими коллегами, которые показали, что даже после трех лет войны мы способны сохранять сосредоточенность и осознавать необходимость помощи украинцам, которые также воюют и за нас“, – цитируются слова руководителя Telia Lietuva Гедре Каминскайте-Салтерс в сообщении.
Кроме того, к стартовавшей в понедельник акции также примкнули работники вильнюсского центра компетенций Telia Global Services. Сообщается, что в обеих компаниях Telia в Литве работает более 2 тыс. человек.
По данным радиостанции LRT, к инициативе присоединяется и группа SBA. Она также выделила 100 тыс. евро в поддержку Украины.
Акция продлится три недели, до 24 февраля. Завершится инициатива 23 февраля специальным эфиром телеканала, радиостанции и портала LRT.
В ходе первой акции Radarom! в 2023 году было собрано около 14 млн евро поддержки, а в прошлом году – более 8,5 млн евро.