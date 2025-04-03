Telia Lietuva на выплату дивидендов предлагает выделить 64,1 млн евро

Согласно предложению акционеров, из 190 млн евро перераспределяемой прибыли компании 64,1 млн евро предлагается выплатить в качестве дивидендов, а 126 млн евро перенести на следующий финансовый год.
Правление также на тантьемы за 2024 год предлагает выделить 38 тыс. евро и распределить их между двумя независимыми членам правления – Ледой Иржикявичене и Миндаугасом Глодасом. Каждый из них получит по 19 тыс. евро.
Согласно аудированным данным о деятельности Telia Lietuva за 2024 год, выручка составила 491,1 млн евро, тогда как в 2023 году она составила 476,6 млн евро. Показатель EBITDA компании (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации – ELTA) составил 173,7 млн евро, в 2023 году он составил 165,2 млн евро.
Итоговая прибыль Telia Lietuva за 2024 год составила 71,6 млн евро. В 2023 году итоговая прибыль компании составила 63,6 млн евро.