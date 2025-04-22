Teleperformance LT увольняет 42 работника: из-за геополитической ситуации сократились объемы работы

„Причина увольнения – снизившийся из-за геополитической ситуации спрос на рабочую силу со стороны основного клиента, что также привело к сокращению объемов работы“, — сообщили агентству Elta в Службе занятости.

По данным Содры, в настоящее время в компании работают 363 человека, тогда как год назад число работников было значительно больше — около 540.

В ноябре прошлого года компания Teleperformance LT объявила о планируемом расширении и собиралась нанять 80 новых работников в течение нескольких месяцев.

По данным Службы занятости, в 2023 году компания Teleperformance LT уволила 110 работников: в июле она объявила о 30 увольнениях, а в октябре — еще о 80.