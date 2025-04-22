Teleperformance LT увольняет 42 работника: из-за геополитической ситуации сократились объемы работы

„Причина увольнения – снизившийся из-за геополитической ситуации спрос на рабочую силу со стороны основного клиента, что также привело к сокращению объемов работы“, — сообщили агентству Elta в Службе занятости.
По данным Содры, в настоящее время в компании работают 363 человека, тогда как год назад число работников было значительно больше — около 540.
В ноябре прошлого года компания Teleperformance LT объявила о планируемом расширении и собиралась нанять 80 новых работников в течение нескольких месяцев.
По данным Службы занятости, в 2023 году компания Teleperformance LT уволила 110 работников: в июле она объявила о 30 увольнениях, а в октябре — еще о 80.
Команда Teleperformance, работающая в Литве с 2015 года, предоставляет услуги по обслуживанию клиентов, технической поддержке, обработке транзакций, цифровым решениям и управлению социальными сетями. Работающие здесь специалисты обслуживают компании из разных стран, работающие в сферах электронной коммерции, телекоммуникаций, путешествий, технологий и финансовых услуг.
Согласно данным отчета, представленного в Центр реестров, в 2023 году компания заработала 2,1 млн евро чистой прибыли — аналогично показателю 2022 года, когда он составлял 2,2 млн евро. Следует отметить, что выручка компании от продаж выросла на 10 проц. – с 22,9 млн до 25,3 млн евро.
По данным Реестра юридических лиц, единственным акционером Teleperformance LT является компания Luxembourg Contact Centers с регистрацией в Люксембурге.