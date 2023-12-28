"Tele2" сохраняет сниженные тарифы и компенсации

"Мы видим, что объемы звонков и SMS в Украину остаются высокими, поэтому обеспечение связи с Украиной остается критически важным вопросом. Мы продолжим помогать всем, кто едет в командировку в Украину, чем можем — компенсируем все расходы на роуминг в Украине и продолжим предлагать самые выгодные цены на качественную связь для тех, кто общается между странами", — отметил Пятрас Масюлис, генеральный директор Tele2 в Литве и странах Балтии.

Кроме того, клиенты Tele2 в Украине могут продолжать пользоваться специальными роуминговыми тарифами. При звонках из Украины в Литву или внутри страны стоимость минуты составляет 0,04 евро, стоимость звонков в третьи страны и ответных звонков — 0,03 евро, стоимость SMS — 0,0025 евро, а стоимость интернет-данных в роуминге — 0,001 евро за 1 МБ, что составляет 1 евро за 1 ГБ.