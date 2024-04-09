Таможенный департамент проведет расследование нарушения санкций предприятием группы Vičiūnai

Как сообщили в прокуратуре, старший прокурор Евгений Михайловский принял такое решение в ответ на появившуюся в публичном поле информацию о том, что компания, возможно, перевозила санкционные товары во враждебное Литве государство – Российскую Федерацию.

Должностным лицам Клайпедского отделения Таможенной криминальной службы поручено дать правовую оценку появившимся в прессе фактическим обстоятельствам, в том числе на предмет признаков возможного преступного деяния.

"Цель расследования – выяснить, какая продукция была экспортирована в Российскую Федерацию и включена ли она в перечень санкционных товаров", – говорится в пресс-релизе.

Таможенный департамент приступил к расследованию в отношении компании Plungės kooperatine prekyba и оценивает материалы на предмет возможного нарушения санкций.