Такого еще не было: планируются заказные рейсы из Паланги в Египет

Планируется, что самолеты будут летать раз в неделю с 26 сентября по 14 ноября 2025 г. Уже начаты продажи туров с билетами из Паланги.

Пассажиров будут перевозить на 180-местном самолете Airbus A320. Рейсы будет обслуживать авиакомпания SkyUp Airlines.

„Начало заказных рейсов из Паланги – историческое событие, отражающее наше обязательство создавать более удобные условия для наших клиентов. В основе нашей бизнес-философии лежит прислушивание к клиентам.

Мы заметили, что поездки стали неотъемлемой частью жизни жителей Литвы, многие путешествуют не раз и не два в год, а намного чаще“, – сказала глава компании Сабина Саликовская.