2024.12.02 11:55

Такого еще не было: планируются заказные рейсы из Паланги в Египет

 
ru.DELFI.lt
Egiptas
Egiptas
ФОТО: Shutterstock

Туроператор Join UP! Baltic планирует с сентября 2025 г. заказные авиарейсы из Палангского аэропорта в Шарм-эль-Шейх (Египет). Это будут первые заказные рейсы из Паланги в этом направлении.

Планируется, что самолеты будут летать раз в неделю с 26 сентября по 14 ноября 2025 г. Уже начаты продажи туров с билетами из Паланги.

Пассажиров будут перевозить на 180-местном самолете Airbus A320. Рейсы будет обслуживать авиакомпания SkyUp Airlines.

„Начало заказных рейсов из Паланги – историческое событие, отражающее наше обязательство создавать более удобные условия для наших клиентов. В основе нашей бизнес-философии лежит прислушивание к клиентам.

Мы заметили, что поездки стали неотъемлемой частью жизни жителей Литвы, многие путешествуют не раз и не два в год, а намного чаще“, – сказала глава компании Сабина Саликовская.

Egiptas

По ее словам, Шарм-эль-Шейх - одно из самых популярных мест отдыха во всем мире, которое славится своими великолепными пляжами, подводным миром Красного моря и замечательным климатом осенью и зимой.

„Этот рейс не только предоставит жителям западной части Литвы возможность удобно добраться до курорта, но и знаменует важную веху в развитии Палангского аэропорта“, – сказал представитель Литовских аэропортов Томас Зитикис.

Популярные туроператоры в Литве – Novaturas, Tez Tour, Join UP! Baltic – до сих пор возили отдыхающих в Египеер из Вильнюса.

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