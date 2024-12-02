Такого еще не было: планируются заказные рейсы из Паланги в Египет

Планируется, что самолеты будут летать раз в неделю с 26 сентября по 14 ноября 2025 г. Уже начаты продажи туров с билетами из Паланги.
Пассажиров будут перевозить на 180-местном самолете Airbus A320. Рейсы будет обслуживать авиакомпания SkyUp Airlines.
„Начало заказных рейсов из Паланги – историческое событие, отражающее наше обязательство создавать более удобные условия для наших клиентов. В основе нашей бизнес-философии лежит прислушивание к клиентам.
Мы заметили, что поездки стали неотъемлемой частью жизни жителей Литвы, многие путешествуют не раз и не два в год, а намного чаще“, – сказала глава компании Сабина Саликовская.
По ее словам, Шарм-эль-Шейх - одно из самых популярных мест отдыха во всем мире, которое славится своими великолепными пляжами, подводным миром Красного моря и замечательным климатом осенью и зимой.
„Этот рейс не только предоставит жителям западной части Литвы возможность удобно добраться до курорта, но и знаменует важную веху в развитии Палангского аэропорта“, – сказал представитель Литовских аэропортов Томас Зитикис.
Популярные туроператоры в Литве – Novaturas, Tez Tour, Join UP! Baltic – до сих пор возили отдыхающих в Египеер из Вильнюса.