2024.08.27 07:02

Такие объявления можно увидеть нечасто: недалеко от Вильнюса продают поместье

 
Юлия Леймоне
ru.DELFI.lt
Arvydų-Bezdonių dvaras
Arvydų-Bezdonių dvaras
ФОТО: Aruodas.lt

Рядом с Вильнюсом, в Бездонисе, продают Арвидское-Бездонское поместье. Об этом можно прочитать на сайте Aruodas.lt.

Здание поместья построено в 1930 году. Однако брокер Рима Окон заверила, что на самом деле здание намного старше, поскольку его строили иезуиты, приложили руку и родственники Ульриха Гозия.

По словам брокера, в поместье сохранился подвал из красного кирпича, построенный в XVI веке, на кирпичах, которыми вымощен пол, можно найти следы животных и печать мастера, который сделал эти кирпичи.

Журналист Delfi интересовался историей поместья и выяснил, что о нем известно с XV в., когда здесь побывал князь Ягайло.

Arvydų-Bezdonių dvaras

Поместье принадлежало представителям разных знатных родов, в 2002 г. было приватизировано и отреставрировано.

Брокер заверила, что часть интерьера создали нынешние владельцы поместья. В здании два этажа, 13 комнат. На первом этаже кухня, столовая, гостиная, СПА-зона и уличная терраса, на втором – 7 спален с ванными, балкон. На третьем этаже - мансарда с двумя спальнями для гостей и ванной. В бельведере также оборудована комната с видом на окрестности.

Arvydų-Bezdonių dvaras

Площадь поместья больше 710 кв. м, рядом участок 45 соток.

Стоимость поместья 1,8 млн. евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии