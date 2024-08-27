Такие объявления можно увидеть нечасто: недалеко от Вильнюса продают поместье

Здание поместья построено в 1930 году. Однако брокер Рима Окон заверила, что на самом деле здание намного старше, поскольку его строили иезуиты, приложили руку и родственники Ульриха Гозия.

По словам брокера, в поместье сохранился подвал из красного кирпича, построенный в XVI веке, на кирпичах, которыми вымощен пол, можно найти следы животных и печать мастера, который сделал эти кирпичи.

Журналист Delfi интересовался историей поместья и выяснил, что о нем известно с XV в., когда здесь побывал князь Ягайло.

Поместье принадлежало представителям разных знатных родов, в 2002 г. было приватизировано и отреставрировано.