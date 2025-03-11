Табачные изделия с Нового года спрятали не все: непонятно, почему компании остаются безнаказанными

„Мы заметили, что крупные сети, заправки, другие места розничной торговли, где продают табачные изделия, выполнили требования закона, но есть отдельные случаи, которые вызывают сомнения, поэтому департамент применяет „мягкие меры“ воздействия“, – сказал он.

Представитель департамента Дарюс Садауникас сказал, что они также получали такую информацию.

По ее словам, непонятно, почему такие компании не наказывают.

„В столичном ТЦ Akropolis „островки“, где торгуют табачными изделиями, заменили обычное стекло на закаленное, однако табачные изделия по-прежнему хорошо видны“, – сказала читатель.

В редакцию Delfi обратилась читательница Лина, которая сказал, что не все торговцы спрятали табачные изделия, как этого требует закон.

Садауникас уточнил, что департамент на своем сайте неоднократно информировал, что с 1 января табачные изделия должны быть закрыты.

„Конкретным компания, которые этого не сделали, департамент высылает напоминания/призывы сделать все для выполнения закона, акцентирую социальную и юридическую ответственность бизнеса, чтобы не пришлось применять крайние меры – штрафы“, – сказал он.

Когда могут быть приняты более жесткие меры, он не уточнял.

Напомним, что за нарушение правила юридическим лицам грозит штраф в размере 1448-2896 евро, за повторное нарушение - 2896-5792 евро.