SWISS увеличит число рейсов между Вильнюсом и Цюрихом в 2025 году

„Уже почти три года SWISS соединяет Вильнюс не только со Швейцарией, но и с остальной Европой и миром благодаря своей широкой сети стыковочных рейсов. Я считаю, что дополнительная частота рейсов по этому маршруту будет способствовать дальнейшему улучшению доступности Литвы, более удобным поездкам и дальнейшему успеху перевозчика в Вильнюсском аэропорту“, - сказал руководитель Отдела развития полетов Литовских аэропортов Томас Зитикис.