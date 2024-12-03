SWISS увеличит число рейсов между Вильнюсом и Цюрихом в 2025 году

По словам представителей Литовских аэропортов, такое увеличение частоты рейсов было обеспечено за счет применения механизма продвижения рейсов De Minimis.
„Уже почти три года SWISS соединяет Вильнюс не только со Швейцарией, но и с остальной Европой и миром благодаря своей широкой сети стыковочных рейсов. Я считаю, что дополнительная частота рейсов по этому маршруту будет способствовать дальнейшему улучшению доступности Литвы, более удобным поездкам и дальнейшему успеху перевозчика в Вильнюсском аэропорту“, - сказал руководитель Отдела развития полетов Литовских аэропортов Томас Зитикис.
Начиная с 2023 года Lufthansa Group выполняет прямые регулярные рейсы в Вильнюсском аэропорту с четырьмя компаниями группы: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Вильнюсский аэропорт – единственный в странах Балтии, где работают четыре авиакомпании вышеупомянутой группы.